100. Minute! Nubbemeyer verwandelt zum Bassumer Sieg: Lahausen erzürnt Elfer in der Nachspielzeit

Von: Jörg Beese

Nach dem 2:1 gegen Lahausen ist Marco Baier mit dem TSV Bassum weiter ganz dick im Aufstiegsgeschäft. © ck

Ekstase auf der einen, Frust auf der anderen Seite: Verfolger TSV Bassum gewann das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga mit 2:1 (0:1) gegen Tabellenführer TSV Weyhe-Lahausen. Für reichlich Diskussionen nach dem Match sorgte der Foulelfmeter in der 100. Minute, den Jens Nubbemeyer nervenstark zum Bassumer Sieg verwandelte.

Bassum – Fußball-Kreisligist TSV Weyhe-Lahausen muss weiter auf den Aufstieg in die Bezirksliga warten. Beim TSV Bassum verlor der Spitzenreiter in einem am Ende brisantem Spiel mit 1:2 (1:0). Während der Tabellenzweite seinen in der Nachspielzeit errungenen Sieg ausgiebig feierte, hatten die Gäste den Schuldigen für die Niederlage gefunden: Schiedsrichter Dennis Hanke. Doch das wäre nur die halbe Wahrheit.

TSV Bassum - TSV Weyhe-Lahausen 2:1 (0:1) Bassum: Schäfer - Kluge, Ma. Hoffmann (75. Danker), Weber, Bade, Baier, Remmert, Zimpelmann (53. Nubbemeyer), T. Hoffmann, Klatte, Brockmann. Lahausen: Keskinsoy - Hadär, Schierenbeck, Delventhal (90.+3 Meier), Zabad, Eggers, Lindenborn, Focke (57. Ali), Öhlerking, Hellmuth, Gutsmann (25. Mohmeyer). Tore: 0:1 (3.) Delventhal, 1:1 (73.) Weber, 2:1 (90.+10) Nubbemeyer (Foulelfmeter). Schiedsrichter: Dennis Hanke (TSV Bramstedt).

Dazu muss man die insgesamt 103 Spielminuten Revue passieren lassen. Und da sahen die rund 150 Zuschauer in Bassum ein Spiel zweier Aufstiegsaspiranten, die an diesem Abend eher unteres Kreisliganiveau ablieferten. Dabei hatte das Spiel vielversprechend begonnen. Die erste Ecke (3.) sorgte für das 1:0 der Gäste, als Tobias Delventhal den abgewehrten Ball zehn Meter vor dem Tor aus der Luft nahm und über die Linie bugsierte. Bassum war geschockt und fand bis zur Pause nie zu seinem Spiel. Vor allem die Körpersprache enttäuschte, viele Aktionen wirkten rat- und mutlos. So waren die einzigen Torchancen ein Freistoß von Wilke Kluge (25.) über die Latte sowie ein Heber von Patrik Remmert (39.), der sein Ziel verfehlte. Lahausen tat nach der Führung zu wenig gegen den angeschlagenen Gegner, ein in letzter Sekunde abgeblockter Kopfball von Timo Focke (37.) war noch die beste Chance.

Nach der Pause wurde es besser. Einen Kopfball von Focke konnte Keeper Leonard Schäfer entschärfen (50.). Dann schloss Daud Ali eine schnelle Kombination zum 2:0 ab (65.), doch zur Überraschung auch einiger Bassumer hob der Assistent die Fahne und entschied auf Abseits. „Eine korrekte Entscheidung“, wie Lahausens Trainer Stephan Hotzan nach Spielende zugab. Aus dem Nichts dann der Ausgleich: Nach einem Freistoß wähnte Lahausens Keeper Alexander Keskinsoy den Ball wohl im Toraus und reagierte gar nicht mehr, als Bassums Aljoscha Klatte den Ball per Kopf in den Torraum zurücklegte und Tjark Weber (73.) zum 1:1 einköpfte. Nach Meinung des Assistenten war der Ball zuvor nicht im Toraus, wofür auch die kaum vorhandenen Proteste der Gäste sprachen.

Wenig später hätte Lahausen allerdings den Sack zumachen müssen: Als Schäfer weit aus seinem Tor geeilt war, schoss Dominik Lindenborn aufs leere Tor, doch ein Bassumer Abwehrspieler grätschte den Ball von der Linie. Den Nachschuss drosch Rene Eggers knapp über die Latte. Es gab wegen der zahlreichen Verletzungspausen sieben Minuten Nachspielzeit, die um weitere drei Minuten ergänzt wurden, weil ein Lahauser Spieler nochmals behandelt werden musste. In der zehnten Minute der Nachspielzeit stürzte Tjark Weber im Strafraum und Hanke entschied auf Strafstoß. Nun flippten die Gäste aus, aber der Pfiff war nicht unberechtigt, denn den Kontakt konnte man selbst an der Mittellinie hören. Jens Nubbemeyer ließ sich die Chance nicht entgehen und sorgte für Bassumer Jubelorgien. Stephan Hotzan war hingegen bedient. „Wie kann man so einen Elfmeter geben?“, fragte der Lahauser Coach, der mit Blick auf den nächsten Matchball am Freitag im Twistringer „Käfig“ nun erstmal die Köpfe seiner Spieler freibekommen muss. Sein Pendant freute sich hingegen. „Solche Entscheidungen gleichen sich im Laufe der Saison aus, den Sieg heute haben wir uns verdient“, fand Martin Werner.

Spieler des Spiels: Tjark Weber Bassums Stürmer traf zum 1:1 und holte den Elfmeter in der Nachspielzeit heraus, der letztlich den Siegtreffer bedeutete.