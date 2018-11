Nordliga: Barrier überzeugt beim 4:2-Erfolg gegen Braunschweig mit Serve-and-Volley

Florian Dill schnupperte an der Spitzenposition kurz an der Sensation, musste sich im Matchtiebreak aber noch geschlagen geben. Die Barrier fuhren trotzdem den dritten Saisonsieg ein.

Barrien - Auch ohne den am Knie verletzten Mike Uhde haben die Herren 30 des Barrier TC ihren Siegeszug in der Tennis-Nordliga fortsetzen können. Beim Braunschweiger THC kamen sie zu einem 4:2-Erfolg. „Das war unser erster richtiger Härtetest. Jetzt kommt es Mitte Januar zum Spitzenspiel gegen den ebenfalls noch ungeschlagenen Titelfavoriten TTK Sachsenwald“, blickt Barriens Mannschaftsführer Erik Trümpler bereits voraus. „Wenn wir bis dahin alle gut und vielleicht etwas häufiger trainieren, sind wir gegen Sachsenwald nicht chancenlos“, glaubt er.

Schon jetzt sind einige seiner Teamkameraden in bestechender Form. Volker Zorn beispielsweise fuhr in seinem dritten Einzel seinen dritten Zweisatzsieg ein. „Dieses Mal hatte er einen Gegner, der seinen Aufschlag sogar gut returnieren konnte. Aber von der Grundlinie war Volker einfach zu stark“, resümierte Trümpler. Auch Markus Andresen ist in einer starken Verfassung. „Markus hat gut nach vorne gespielt, ist auch ans Netz vorgerückt. Das war eine sehr gute Leistung“, befand der Mannschaftsführer. Ebenfalls in zwei Durchgängen gewann Florian Zeichner. Bei seinem Saisoneinstand überzeugte er mit solidem Serve-und-Volley. „Viele Gegner können mit solch einem Spiel leider nicht mehr viel anfangen. Flo hat das sehr abgeklärt heruntergespielt“, urteilte Trümpler.

Florian Dill schnupperte an der Spitzenposition kurz an der Sensation, nachdem er Nikolas Holzen im ersten Satz mit 6:0 überrollt hatte. Holzen spielte einige Jahre Future- und Challengerturniere, stand im Jahr 2008 auf Platz 878 der Doppel-Weltrangliste. Doch nach dem 2:6 glaubte der Barrier im Matchtiebreak nicht zu 100 Prozent an den Sieg und verlor mit 4:10.

Nach dem 3:1-Zwischenstand wurde es im Doppel kurzzeitig eng, ein Remis wäre nicht unmöglich gewesen. Zum Glück fanden Markus Andresen und Florian Zeichner rechtzeitig in die Spur zurück, kämpften sich im zweiten Satz nach einem 5:6 und 0:30 in den Tiebreak und siegten mit 7:5, 7:6. Florian Dill und Volker Zorn verpassten derweil die Überraschung. Zwei Matchbälle konnten sie nicht nutzen und verloren gegen Holzen/Fricke im Matchtiebreak hauchdünn mit 9:11.