Nolting – ein Sturm-erprobter Rückhalt: Wagenfelds Keeper hat offensive Vergangenheit

Von: Cord Krüger

Maß nehmen für den weiten Abschlag: Solche Bälle von Wagenfelds Torhüter Mario Nolting können dank seiner Schusskraft gefährlich sein. © Krüger

Nicht alles, was derzeit über Wagenfeld, diesem Dorf zwischen den Mooren, durch die Lüfte fliegt, ist ein Kranich. Mario Nolting zum Beispiel stieg am Sonntag auf dem Fußballplatz an der Schulstraße einige Male in den Herbsthimmel auf. Abgehoben rüber kommt der Torwart des TuS Wagenfeld hingegen keinesfalls. „Mario ist ein ganz ruhiger Vertreter“, sagt Co-Trainer Bernd Schönhoff: „Gut feiern kann man mit ihm aber trotzdem.“ Nur nicht am Sonntag. Zwar hatte der TuS dank Noltings Rettungstaten das Bezirksliga-Kellerduell gegen die SG Diepholz mit 2:0 gewonnen, doch beim Maschinen- und Anlagenführer eines Wildeshauser Lebensmittel-Herstellers steht diese Woche Frühschicht im Dienstplan. „Die Jungs sind noch weitergezogen – und ich musste zusehen, dass ich nach Barnstorf komme.“

Wagenfeld – Dort ist Mario Nolting seit Kindesbeinen fest verwurzelt. Fußballerisch probierte er jedoch einiges aus: Nach dem ersten B-Jugend-Jahr verließ er den Barnstorfer SV zum JFV RWD Rehden. Als er der A-Jugend entwachsen war, kehrte er heim in den Sundering. 2013 holte ihn Stefan Müller zum damaligen Bezirksligisten TSV Wetschen. Es folgten der erneute Weg zurück nach Barnstorf, 2018 der Wechsel zum SV „Jura“ Eydelstedt, anschließend das dritte Engagement in Barnstorf. „Und wenn man bedenkt, dass Mario da fast die Hälfte der vorigen Saison im Feld spielen musste, weil die Barnstorfer nicht genug Leute hatten, ist seine Leistung vom Sonntag umso höher einzuschätzen“, verdeutlicht Schönhoff.

Erstmals in der Halle im Tor

Doch andere Einsatzgebiete außerhalb „seiner“ Box sind für den 29-Jährigen nichts Neues: „Bis zur A-Jugend habe ich ja im Sturm gespielt, und irgendwann bei einem Herren-Hallenturnier in Eydelstedt sollte ich dann mal ins Tor.“ Das gefiel ihm ebenfalls ganz gut. Bewahrt hat er sich seine enorme Schusskraft mit weiten, aber präzisen Abschlägen. Und seine Erfahrung im Angriff. „Vielleicht ist meine Vergangenheit da vorn jetzt von Vorteil“, schätzt der Schlussmann: „So kann ich manchmal erahnen, was ein Stürmer so vorhat und wohin er schießt.“

„Wir alle waren vor dem Spiel ganz schön aufgeregt“

Vielleicht erklärt dieser Instinkt seine Wahnsinns-Reflexe gegen Daniel Oduweku, Finn Heemann und andere Diepholzer. Dass er mit jeder Parade ein Stück mehr an Sicherheit gewann, kann der 29-Jährige nicht bestätigen: „Wir alle waren vor dem Spiel ganz schön aufgeregt, denn irgendwann mussten wir ja punkten. Als Mannschaft haben wir das super gemacht, aber ich war im Spiel noch ziemlich nervös. So eine Zuschauerkulisse kannte ich aus Barnstorf nicht“, verdeutlicht der 29-Jährige mit Blick auf die 398 Besucher dieses Derbys.

Schwere Ausfallzeit

Und am Ende, als die Kreisstädter alles nach vorn warfen, „habe ich schon ein bisschen Angst bekommen“. Doch es reichte – auch dank seiner letzten Flugeinlage zu Beginn der Nachspielzeit und Alexander Nandziks anschließendem 2:0. Balsam für ein Team, das mit großen Ambitionen gestartet war und während Noltings Zwangspause wegen einer Bänderdehnung teils heftige Packungen kassierte. „Es tat mir doppelt weh – erstens für die Jungs und zweitens, weil ich nicht eingreifen konnte.“

Eigentlich schon in Eydelstedt zugesagt

Trotz der Niederlagen-Serie „war und ist die Stimmung in der Mannschaft super, und wir unternehmen auch privat einiges“. Seinen Wechsel hat Mario Nolting also nicht bereut, selbst wenn er mit Nebengeräuschen vonstatten ging: „Eigentlich hatte ich schon für diese Saison in Eydelstedt zugesagt“, räumt der Schlussmann ein. Als dann die Anfrage aus Wagenfeld kam und Nolting beim Jura-Vorsitzenden Dennis Promann vorstellig wurde, habe es keine Probleme gegeben: „Ich habe Dennis erklärt, dass ich es gern noch mal im Bezirk versuchen wollte – und er hatte Verständnis.“ Zum Glück für den TuS Wagenfeld.

Ich habe unseren neuen Trainer zum ersten Mal am Spieltag selbst gesehen. In seiner ersten Trainingswoche hatte ich ja Spätschicht. . .