Noch ein Schuss vor den Bug

Burgdorf - Geht dem TuS Sulingen im finalen Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Landesliga die Puste aus? Nur vier Tage nach der 0:1-Pleite in Eldagsen unterlag die Mannschaft von Trainer Maarten Schops gestern Abend beim TSV Burgdorf mit 0:1 (0:0) und muss jetzt mehr denn je um den Aufstieg in die Oberliga bangen.

Zwar ist das Team weiterhin Spitzenreiter, doch der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Bavenstedt (0:0 in Pattensen) beträgt vier Spieltage vor Schluss statt möglicher acht Zähler nur noch zwei magere Pünktchen. „Ich bin natürlich sehr enttäuscht, wir haben in den beiden letzten Spielen einfach nicht die Mittel gefunden, um uns gegen unheimlich stark pressende Mannschaften durchzusetzen“, klagte Sulingens Teammanager Thorsten Neumann.

Der Tabellenführer sah sich von Beginn an einer Burgdorfer Mannschaft gegenüber, die mit Mann und Maus verteidigte, ganz tief stand und hinten eine Fünferkette stellte. Das bereitete den Gästen erhebliche Probleme. „Es ist schwer, gegen so eine defensiv eingestellte Mannschaft die Lücke zu finden“, stellte Neumann fest.

Es entwickelte sich also ein Geduldsspiel, in dem der TuS Sulingen in der Defensive (noch) nichts anbrennen ließ und dann im Spiel nach vorn versuchte, irgendwie doch einmal durchzuflutschen. Und tatsächlich boten sich den Gästen in Durchgang eins zwei vielversprechende Chancen. Doch zum einen köpfte Chris Brüggemann nach einer langgezogenen Ecke von Sören Sandmann auf den zweiten Pfosten neben das Tor (28.), ehe Brüggemann eine Flanke von Christian Hegerfeld volley über das Tor setzte (34.). „Schade, da hätte einer von sitzen können“, seufzte Neumann. Insgesamt aber spielten die Sulinger auch nicht aggressiv genug, um Burgdorf richtig unter Druck zu setzen.

Bitter zudem: Mittelfeldmotor Taiki Hirooka hatte zu diesem Zeitpunkt bereits das Feld wegen einer Oberschenkelzerrung verlassen müssen und steht dem TuS Sulingen vermutlich am Sonntag im Heimspiel gegen Steimbke nicht zur Verfügung. Zudem sah Abwehrchef Manuel Meyer die fünfte Gelbe Karte und fehlt damit definitiv.

Nach der Pause kamen die Hausherren mutiger aus der Kabine. „Burgdorf hat Morgenluft gewittert, und wir haben uns dann einfach zu viele Ballverluste im Spielaufbau geleistet. Der Gegner war gedankenschneller, wir hingegen einfach nur schlecht“, brummte Manager Neumann.

Die Quittung: In der 64. Minute ging Burgdorf fast zwangsläufig in Führung. Nach einem Ballverlust des eingewechselten Sebastian Elvers im Mittelfeld schaltete Burgdorf blitzschnell um, und Armend Musa vollstrecke zum 1:0. „Dieses Gegentor haben wir uns selbst zuzuschreiben“, haderte Neumann. Zwar hatten die Sulinger in der Schlussphase noch hier und da Möglichkeiten auf den Ausgleich, hätten aber durchaus auch das 0:2 bekommen können. „Burgdorf hat sich diesen Sieg absolut verdient. Wir müssen jetzt schnell wieder unser Leistungsvermögen abrufen“, sagte TuS-Trainer Schops mit Hinblick auf den spannenden Titelkampf. - flü