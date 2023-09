Noch ein Tor und Wnuck öffnet sein Sauna-Paradies: Wetschen-Coach lädt nach fünftem Standardtreffer ein

Von: Fabian Terwey

Ob nach Freistoß oder Ecke, wie hier von Spezialist Kevin Reinking, das nächste Wetscher Standardtor belohnt Coach Björn Wnuck mit einer Einladung in seine Sauna. © Diekmann

Ein Standardtor fehlt den Fußballern des Landesligisten TSV Wetschen noch, dann lädt sie Trainer Björn Wnuck in seine Sauna ein. Am Samstag (9.9.) im Heimspiel gegen die SSG Halvestorf-Herkendorf (16.00 Uhr) könnten die Spezialisten um Kevin Reinking die Tür aufstoßen.

Wetschen – Die Idee entstand im Trainingslager in der Sportschule Lastrup. Björn Wnuck hatte die Eigenarbeiten an seinem neuen Sauna-Haus im Garten in Rehden auf Instagram gepostet. „Das haben die Jungs gesehen und geflachst“, berichtet der Coach des Fußball-Landesligisten TSV Wetschen: „Daraufhin habe ich sie zu mir eingeladen. Dafür müssen sie aber erst fünf Standardtore machen. Auf dem Gebiet wollten wir sowieso gefährlicher werden.“ Vier sind es bisher. Fehlt also nur noch ein Tor nach einer Ecke oder einem Freistoß – und Wnuck öffnet sein Sauna-Paradies fürs Team. Die Chance darauf bietet das Heimspiel gegen die SSG Halvestorf-Herkendorf (Samstag, 16.00 Uhr).

Phil Schwierking erzielte das letzte Wetscher Standardtor

„Die Jungs scheinen sich aber zu zieren“, lacht Wnuck. Denn der letzte Standardtreffer liegt schon länger zurück. Phil Schwierking hatte am 12. August beim SV Bavenstedt nach einer Ecke für das Tor zum 1:3 gesorgt.

Die anschließenden fünf teils deutlichen Siege fuhr der Tabellenzweite ohne Treffer nach ruhendem Ball ein. Dabei kann der Coach gleich mehrere Spezialisten aufzählen: „Kevin Reinking hat ein Füßchen für direkte Freistöße, Finn Raskopp haben wir da rangeführt, auch Torge Rittmeyer kann es.“

Julian Fehse und Maris Thiry fehlen Wetschen

Julian Fehse hat sich in dieser Saison ebenfalls schon ausgezeichnet, wird im Heimspiel aber wohl mit Leistenzerrung ausfallen – ebenso wie Maris Thiry (Oberschenkelverhärtung) und Lennart Bors (Indonesien-Urlaub).

Der Rest könnte die Tür zur Sauna jetzt aufstoßen. „Wenn es die Jungs schaffen und dann zu mir kommen, müssen wir aber gestaffelt rein, denn es ist maximal Platz für fünf, sechs erwachsene Männer – sonst wird es ölsardinenmäßig“, lacht Wnuck. Immerhin bietet der rund 50 000 Euro teure Komplex aber nicht nur Sauna, sondern auch ein Bett, eine Küche, Dusche und Toilette. „Mit meiner Frau, die da viel Arbeit reingesteckt hat, müsste ich dann noch ein paar Spielregeln festlegen, wie die Jungs das hinterlassen müssen“, schmunzelt Wnuck: „Sie ist bei jedem Spiel gespannt, ob es mit dem Standardtor klappt.“

Björn Wnuck warnt vor Julian Maass und Mehmet Özün

Elfmetertore oder Treffer nach Einwürfen zählen übrigens nicht, erklärt Wnuck: „Ganz so einfach wollte ich es den Jungs nicht machen.“ Für durchaus schwer hält er die Aufgabe gegen die SSG. „Ein Team mit unterschiedlichen Gesichtern und torgefährliche Jungs wie Julian Maass und Mehmet Özün.“