Der Nimmersatte

Sven Schröder sorgt bei der Leichtathletik-DM in Erfurt für einen reibungslosen Ablauf

+ Sven Schröder (rechts) bei der Platzbegehung mit Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler.

Erfurt - Von Julian Diekmann. Wenn ab morgen die Deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Erfurt über die Bühne gehen, ist auch Sven Schröder mit dabei. Allerdings geht der Speerwerfer des TSV Asendorf nicht als aktiver Sportler an der Start. Der 29-Jährige bewegt sich eher im Hintergrund. In seiner Funktion als Leiter des Platzbaues ist er für alles verantwortlich, was innerhalb des Stadions passiert. Ist die 100-Meter-Strecke auch wirklich 100 Meter lang? Sind alle Markierungen auf der Tartanbahn an der richtigen Stelle? Wo genau werden die Fernsehkameras der öffentlich-rechtlichen Sender aufgestellt? All das sind Fragen, um die sich Schröder kümmert. Seine sportliche Karriere als Speerwerfer will er trotz Fulltime-Jobs aber noch nicht an den Nagel hängen, betont der Mitarbeiter des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) und ergänzt: „Dafür habe ich einfach noch viel zu viel Lust.“