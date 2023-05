Jakobsen wird Wnuck-Assistent beim TSV Wetschen - auch Otte und Pasiov im Trainerteam

Von: Cord Krüger

Coachendes Quartett für Wetschens neue Saison: Der künftige Cheftrainer Björn Wnuck (2. v. r.) mit seinen Assistenten Nils Jakobsen und Christopher Otte (von links) sowie Ramiz Pasiov, der als spielender Co-Trainer eingeplant ist. © M. Meyer

Nils Jakobsen wird neuer Co-Trainer bei Fußball-Landesligist TSV Wetschen. Der Erfolgscoach des Bezirksligisten TuS St. Hülfe-Heede bildet zukünftig ein Trainerteam mit Chef Björn Wnuck und den weiteren Assistenten Christopher Otte und Ramiz Pasiov.

Wetschen – Aufstiege hat Nils Jakobsen schon einige geschafft. In die 1. Kreisklasse, dann in die Kreisliga und vor rund einem Jahr in die Bezirksliga. Alles zusammen mit dem TuS St. Hülfe-Heede. Nun, nachdem er mit dem TuS den Bezirksliga-Erhalt erreicht hat, steigt der Coach ein weiteres Mal auf: Jakobsen wechselt zum Landesligisten TSV Wetschen und wird dort ab Sommer Co-Trainer des neuen Übungsleiters Björn Wnuck. „Ich bin mega-happy angesichts dieser Konstellation und dieser ganz speziellen Mischung in einem Quartett aus unterschiedlichen Typen“, freut sich Wnuck. Das neue Trainerteam komplettieren Christopher Otte als weiterer „Co“ und Ramiz Pasiov als spielender Co-Trainer.

Wetschens Sportlicher Leiter Thomas Otte rief Nils Jakobsen an

Als bekannt wurde, dass St. Hülfe zur neuen Saison mit einem anderen Trainerteam plant, „habe ich mir gedacht: Ruf Nils doch einfach mal an“, berichtete Wetschens Sportlicher Leiter Thomas Otte über das Zustandekommen des Kontakts. „Denn es ist ja klar, dass man immer auch das Geschehen in den Nachbarvereinen verfolgt.“ Und nach den ersten Gesprächen hatte Otte „das Gefühl, dass es gut passen könnte“. Wnuck bestätigt das: „Wir lagen schnell auf einer Wellenlänge. Mit Nils haben wir einen, der viel weiß, viel vermitteln kann – und über ein großes Netzwerk verfügt.“

Jakobsen will von Wnuck lernen

Auch Jakobsen hatte nach der Sondierung zügig Blut geleckt. Jetzt freut er sich hörbar auf die neue Aufgabe: „Ich bin mir sicher, dass ich von so einem guten Trainer wie Björn viel lernen kann“, denkt der 40-Jährige. „Und ich war ziemlich beeindruckt von dem, was der Verein in Zukunft so vorhat.“ Zudem kommt ihm gelegen, dass sein neuer Club nicht mit allzu großer Fahrerei verbunden ist, denn inzwischen ist er nach Barver gezogen.

Otte über Jakobsen: „Nils wird uns qualitativ wieder ein Stück weiterbringen“

„Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat“, unterstreicht Otte, der damit eine wichtige Baustelle im Wetscher Kader abhaken kann: „In der heutigen Zeit lässt sich die Trainingsarbeit nur im Team bewerkstelligen. Nils wird uns qualitativ wieder ein Stück weiterbringen – etwa im Bereich des Individualtrainings und der Arbeit in Kleingruppen.“ So jedenfalls hat es Wnuck vor: „Wir können den Jungs etwas anbieten, Schwerpunkte setzen oder auch mal jemanden für ein Einzeltraining rausnehmen. Das ist schon ein Privileg. Ganz davon abgesehen, wird es immer mal wieder vorkommen, dass der eine oder andere von uns aus beruflichen oder familiären Gründen fehlt.“ Die Übungseinheiten sind dann jedoch trotzdem sichergestellt.

Christopher Otte „ein weiterer Mann mit Wetscher Stallgeruch“

Der Nachfolger von Chefcoach Oliver Marcordes ist erleichtert, dass ihm in Person des langjährigen Zweitherren-Trainers und früheren TSV-Spielers Christopher Otte „ein weiterer Mann mit Wetscher Stallgeruch“ zur Verfügung steht, „der den Verein und das Umfeld bestens kennt“. Pasiov, im Sturm und Abwehrzentrum gleichermaßen einsetzbar und bewährt, sieht er als Sprachrohr und Bindeglied zur Mannschaft: „Vielleicht tragen die Jungs manche Dinge eher an ihn als an uns heran.“