Niklas Klares Volley-Tor reicht nicht zum Sulinger Sieg

Co-Trainer Thorolf Meyer nach 2:2 gegen Hemmingen trotzdem zufrieden: „Richtig gutes Spiel“

+ Pech gehabt: Timo Freye unterlief ein Eigentor zum 2:2. Doch ohne den Klärungsversuch des Rechtsverteidigers vom TuS Sulingen hätte ein Hemminger wohl vollstreckt. Foto: Krüger

Sulingen – Viel hätte nicht gefehlt für Chris Brüggemann – und das gleich doppelt: Doch erst zielte der Stürmer des TuS Sulingen knapp am Tor vorbei (90.), dann setzte er einen Schuss im Strafraum knapp zu hoch an. „Das wäre der Lucky Punch gewesen“, bedauerte sein Co-Trainer Thorolf Meyer, der den urlaubenden Chefcoach Walter Brinkmann vertrat. Doch insgesamt sprach „Toto“ am Samstagabend von einem leistungsgerechten 2:2 (1:1) gegen Landesliga-Kontrahent SC Hemmingen-Westerfeld: „Das Unentschieden geht in Ordnung, und es war ein richtig gutes Spiel von beiden Seiten. Von Sommerkick konnte trotz der Temperaturen jedenfalls keine Rede sein.“