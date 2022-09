„Niemand stänkert herum“: Schlusslicht TuS Sulingen trifft gegen Wunstorf auf „brutale Qualität“

Kapitän zurück an Bord: Marven Rupp (l.) steht dem TuS Sulingen im Heimspiel gegen Wunstorf wieder zur Verfügung. Zuletzt fehlte der 24-Jährige privatbedingt. © krüger

Neuzugang Emre Deveci ist auch für diesen Sonntag gesetzt, kündigt Iman Bi Ria an. Der Trainer des Fußball-Landesligisten TuS Sulingen war angetan von der jüngsten Leistung des Innenverteidigers. Zwar blieb das Schlusslicht am Sonntag beim 0:3 bei Spitzenreiter Evesen zum vierten Mal in Folge sieglos, doch der Coach beobachtete beim zuvor vereinslosen Routinier Eigenschaften, die sein Team zukünftig Erfolgen näherbringen könnten. Auf eine Wende hoffen die Sulestädter bereits im Heimspiel gegen den Tabellendritten 1. FC Wunstorf (Sonntag, 15.00 Uhr).

Sulingen – „Emre ist zwar nicht der Schnellste und hat auch noch Fitnessrückstand, doch das macht er mit Erfahrung wett“, sagt Bi Ria über Deveci, den er bereits in Seckenhausen gecoacht hatte: „Er hat ein gutes Auge und Stellungsspiel, schließt so Passwege. Und er macht uns variabler, weil er nicht nur als Innen- sondern auch auf beiden Außenverteidigerpositionen und auf der Sechs spielen kann.“ Weil nun Kapitän Marven Rupp nach privatbedingtem Fehlen in der Vorwoche zurück in die Abwehrzentrale drängt, könnte Deveci daher ausweichen.

So oder so ist Bi Ria „fest davon überzeugt, dass das Team wieder punkten wird“. In Sachen Einsatz sei den Spielern kein Vorwurf zu machen, zudem sei die Stimmung trotz des letzten Platzes „gut, niemand stänkert herum“.

Zwei Dinge ärgern den Coach dennoch. Zum einen der bisher fehlende Heimsieg. „Es ist an der Zeit“, sagt Bi Ria deshalb: „Ich warte sehnsüchtig darauf. Wunstorf hat brutale Qualität mit ehemaligen Regionalligaspielern wie Alban Shabani, aber man muss dennoch daran glauben.“ Bisher steht ein Punkt aus drei Heimspielen zu Buche. Für weiteren Trainer-Frust sorgt die fehlende Spielerlaubnis für Cem Ac. Der 19-Jährige habe zwei Wochen zu spät den Verein gewechselt: „Ich halte diese Regel bei Amateuren für übertrieben. Denn er hat sich beim JFV Rehden abgemeldet und auch die Freigabe erhalten.“ Ac darf aber erst im November spielen. So fehlt Bi Ria der talentierte Youngster auch gegen Wunstorf.