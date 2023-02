Heiligenrode hat es in der Hand

Von: Neele Knief

Schöner Spieltag für den TSV Heiligenrode (hier mit der zweifachen Korbschützin Jördis Detken), denn das Team kletterte mit zwei Siegen auf Aufstiegsplatz zwei. © wes

In der Korbball-Niedersachsenliga feierte der TSV Heiligenrode zwei Siege und steht kurz vor dem Aufstieg in die Bundesliga.

Brake – Der TSV Heiligenrode hat sich in der Korbball-Niedersachsenliga mit zwei Siegen in Brake auf einen Aufstiegsplatz vorgearbeitet. Seinen Vorsprung auf Rang drei baute Spitzenreiter SV Heiligenfelde auf vier Punkte aus. Der TV Stuhr verabschiedete sich dank eines Sieges offiziell aus dem Abstiegskampf. Zittern muss dagegen noch der TuS Sudweyhe II.

Oldenbroker TV - TV Stuhr 10:11 (5:3): Gegen den Tabellenletzten aus Weser-Ems tat sich das TVS-Team von Oliver Ihde mit der Trefferausbeute schwer und lief zur Pause einem 3:5-Rückstand hinterher. „Erst zur Mitte der zweiten Hälfte konnten wir das Spiel durch eine kontinuierliche Trefferfolge drehen, die durch den Anschluss zum 7:9 von Melina Kramer eingeleitet wurde“, kommentierte Ihde den Spielverlauf. Ein paar Minuten vor Schluss ging der TV Stuhr mit zwei Körben in Führung. Der Anschlusstreffer durch Oldenbrok kurz vor Schluss änderte nichts mehr an den zwei Punkten für den TVS, der sich damit den Klassenerhalt sicherte.

TSV Heiligenrode - TSV Thedinghausen 11:6 (8:5): Im Spitzenspiel zwischen den vor dem Spieltag drittplatzierten Heiligenroderinnen und den zweitplatzierten Thedinghauserinnen ging es um das Wahren der Aufstiegschance. Das letztlich siegreiche Team von Tanja Cassens und Britta Brings lieferte eine geschlossene Mannschaftsleitung ab. Eine starke Deckungsarbeit ließ dem Gegner kaum Möglichkeiten, ins Spiel zu kommen, während die Angriffe konzentriert ausgespielt wurden. „Die Mannschaft hat die Vorgaben richtig gut umgesetzt“, freute sich das Trainerduo Cassens und Brings.

Auch eine Veränderung der Deckungsarbeit von Thedinghausen brachte Heiligenrode nicht vom Siegkurs ab. Durch den Erfolg zog das Team in der Tabelle an Thedinghausen vorbei.

TSV Heiligenrode - TV Stuhr 9:6 (4:3): Die erste Halbzeit gestaltete sich sehr ausgeglichen. Beide Teams ließen die andere Mannschaft kaum ins Spiel kommen und verhinderten Abschlüsse der stärksten Werferinnen. „Wir haben uns etwas schwer getan zu treffen, da das erste Spiel viel Kraft gekostet hat“, so TSV-Trainerin Cassens. Heiligenrode ging mit einer knappen Führung in die Pause. „Zu Beginn der zweiten Halbzeit gelangen Heiligenrode einige Treffer. Unsere Durststrecke endete erst durch eine taktische Umstellung im Angriff, nach der wir punkten konnten. Der Anschluss kam aber leider zu spät“, resümierte Stuhr-Coach Ihde. „Wir sind glücklich mit diesen vier Punkten und möchten mal wieder den außergewöhnlichen Kampfgeist unserer Spielerinnen loben. Das macht richtig Spaß“, freuten sich Cassens und Brings, deren Team am letzten Spieltag mit einem Punkt Vorsprung im Aufstiegskampf alles in der eigenen Hand hat.

Stenogramme TV Stuhr: Katharina Drawert (6), Jasmin Rudolph, Birthe Harzmeyer (4), Ivonne Jensen (4), Victoria Bialek, Melina Kramer (2), Laura Nordloh (1), Kristin Wessels, Kristina Rother. TSV Heiligenrode: Samantha Pörschke (4), Linda Brings (5), Sidney Bothmer (1), Janina Schadwinkel (3), Malin Kortkamp (2), Charline Sündermann (1), Nadja Burgdorf (2), Jördis Detken (2). SV Heiligenfelde: Svenja Kotte (5), Diana Hildebrandt (2), Vanessa Boschen (6), Katrin Winte, Celina Sammann (2), Christin Kisteneich (5), Frederike Janshen (4), Marthe Schäfer (2), Tabea Niemann (1). TuS Sudweyhe II: Bianca Moritz (2), Nadia Genthe (2), Vanessa Schulenberg, Beatrice Hauch, Nina Buch (2), Sandra Nolte, Julia Hoffmann (1), Enna Bening. TSV Barrien: Stephanie Kröner, Sarah Zieske (4), Fenna Alfke (3), Johanna Grünhagen (1), Kristin Rumpsfeld (2), Jasmin Jaentsch, Joana Peters (2), Lena Klinker.

TSV Thedinghausen - TuS Sudweyhe II 3:3 (1:1): Es dominierten die Abwehrreihen. In dem ausgeglichenen und spannenden Spiel gelang beiden Teams in der ersten Halbzeit lediglich ein Korb. „Nach einer Auszeit der Thedinghauser in der zweiten Halbzeit ließen wir uns etwas überrumpeln“, monierte Mannschaftsführerin Vanessa Schulenberg. Der TSV ging mit zwei Körben vom Kreis in Führung. Die Sudwehyer Damen kämpften sich jedoch wieder ran, glichen aus und sammelten einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

TuS Sudweyhe II - SV Brake 4:10 (2:6): Bis zur zehnten Minute (2:2) war es ein offenes Spiel. Danach verließ Sudweyhe das Wurfglück, während die Mannschaft aus Weser-Ems durch Distanzwürfe zum Korberfolg kam. Dem Team von Trainer Torsten Hollendiek gelang es nicht, das Stellungsspiel der Braker konsequent abzudecken. „Am Ende war es eine verdiente, wenn auch etwas zu hohe Niederlage“, resümierte Mannschaftsführerin Schulenberg.

SV Heiligenfelde - TB Stöcken 16:5 (6:3): Zu Beginn war das Spiel geprägt durch Fehlpässe im Angriff, wodurch der SVH kaum zum Korbwurf kam. Es dauerte bis zur 15. Minute, ehe Heiligenfelde erstmals in Führung ging. „Wir wurden sicherer, die Pässe gingen leichter von der Hand, sodass wir bis zur Halbzeit auf 6:2 davonzogen“, sagte Spielertrainerin Svenja Kotte. Die Serie hielt auch in der zweiten Halbzeit an. Stöckens Umstellung auf Manndeckung irritierte den SVH kaum. Nach einer kurzen Umgewöhnungszeit erzielte er weitere Treffer zum 16:5- Endstand. „Die Anfangsphase war schwierig. Aber dann hat die Mannschaft den Fokus gefunden und einen souveränen Sieg eingefahren“, freute sich Kotte.

TSV Barrien - Victoria Linden 6:9 (3:6): Barrien tat sich zunächst schwer und lief von Anfang an einem Rückstand hinterher. „Unserer sonst so starken Deckung fehlte die Absprache“, urteilte Barriens Pressesprecherin Fenna Alfke. Linden spielte schnell, während Barrien die eigenen Chancen nicht oft genug nutzte. Die Niederlage war die logische Konsequenz.

SV Heiligenfelde - TSV Barrien 10:6 (5:3): Der Spitzenreiter legte gut los, führte nach sechs Minuten mit 2:0. Barrien startete ebenfalls fokussierter als in der vorherigen Partie und brachte eine bessere Abwehrleistung auf den Platz. „Auch im Angriff haben wir uns bessere Abschlussmöglichkeiten erspielt, die wir jedoch nicht konsequent belohnten“, sagte Barriens Fenna Alfke und ergänzte: „Letztlich reichte diese Leistung gegen den Tabellenführer nicht.“

Auf der anderen Seite freute sich Trainerin Kotte über die vier Punkte und lobte ihr Team: „Heute waren alle Spielerinnen sehr konzentriert. Unsere beiden Korbfrauen haben sich im Angriff sowie in der Abwehr in bester Form präsentiert. Durch den Ausgang des Spieltags ist der Aufstieg jetzt zum Greifen nahe.“