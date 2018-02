Landesligist HSG Wagenfeld/Wetschen verliert 27:34 in Friesoythe

Friesoythe - Die Lage der HSG Wagenfeld/Wetschen in der Handball-Landesliga der Männer (Bereich Weser-Ems) wird immer prekärer. Nach dem 27:34 (11:16) vom Samstag bei der HSG Altes Amt Friesoythe beträgt der Rückstand des Tabellenletzten zum rettenen Ufer nach Pluspunkten gerechnet schon mindestens sechs Zähler. Trainer Matthias Möller gibt sich jedoch kämpferisch: „Wir werden bis zum Schluss alles versuchen.“

Das gilt offenbar auch für den Verein, denn der legte sich ins Zeug, um einen Neuzugang zu integrieren. Nach Mindaugas Meskauskas spielt nun ab sofort in Arnas Tekutis ein weiterer Litauer im Wagenfelder Team. Der Mann für die halblinke Seite oder die Mitte ist 32 Jahre alt, verheiratet, Vater eines vierjährigen Kindes und spielte zuletzt in Litauen bei Pasvalio Kurana-SM. „Arnas hat einige Male mittrainiert, und wir haben recht schnell die Spielberechtigung bekommen. Dass das Verständnis auf dem Parkett mit seinen neuen Mitspielern noch nicht perfekt ist, dürfte klar sein. Aber er hat sehr gute Ansätze“, freut sich Möller über die personelle Alternative.

Sollte die Mannschaft wieder in die Landesklasse absteigen müssen, dann bricht sie keineswegs auseinander, denn neben Trainer Möller haben auch etliche Leistungsträger schon zugesagt. „Wir wollen aber dennoch einen kleinen Umbruch und das Team verjüngen“, stellte der 55-jährige Möller fest.

Der aktuelle Kader hielt mit toller Unterstützung des eigenen Fan-Clubs lange gut mit, was auch an den Toren von Marco Uffenbrink (7), Tim Brutscheck und Tekutis (je 5) lag. Allerdings war die Abwehr in vielen Situationen nicht wasserdicht genug. „Ich habe hinten mehrere Systeme spielen lassen, von denen keines richtig funktioniert hat“, musste Möller feststellen. Bis zum 25:27 (53.) hatten die Gäste noch Hoffnung, aber Friesoythe ließ nicht mehr zu und fuhr letztlich einen klaren Sieg ein.

„Die Aufholjagd zuvor hat offenbar zu viel Kraft gekostet“, meinte Möller.

