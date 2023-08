Vilsens Dreierpacker Brockmann: Mit Vernunft zum Mega-Comeback

Von: Felix Schlickmann

Kaum wieder da, schon ballert sich Nick Brockmann an die Spitze der Torjägerliste. „Mal schauen, wie lange das so bleibt“, schmunzelt der Brokser Offensivmann. © Hirsch

Nick Brockmann hätte in der Volkswagen Arena auf dem Rasen stehen können. Zum Erstaunen seines Trainers Torsten Klein verzichtete der Brokser auf diese Gelegenheit – und zeigt dafür als „Spieler des Wochenendes“ nun, warum die Bezirksliga ihn vermisst hat.

Bruchhausen-Vilsen – Am Strand von Norderney gönnt Nick Brockmann seinem Knie die verdiente Regeneration. Ein „ganz entspannter Kurzurlaub“ mit Freundin Leonie – bei dem der Fußballer vom SV Bruchhausen-Vilsen noch einen zweiten Zweck verfolgt, wie er verrät: „Ein bisschen Erholung vor dem Brokser Markt“, der am Wochenende ansteht.

Pünktlich zum Highlight des Jahres ist Brockmann wieder mittendrin. Nach starken (und torreichen) Auftritten in der Vorbereitung netzte der 22-Jährige bereits beim Bezirksliga-Auftakt – und legte gegen den TuS Sulingen (4:0) dreifach nach. „Ich habe gehofft, dass Nick ,Spieler des Wochenendes‘ wird“, gesteht sein Trainer Torsten Klein, „weil es mich für ihn unwahrscheinlich freut.“

Zerfranstes Kreuzband „hatte keine Funktion mehr“

Denn Berichte über Brockmannsche Torshows gab es im vergangenen Jahr nicht – besser: Es konnte sie nicht geben. Der Martfelder hat eine lange Leidenszeit hinter sicht, die eigentlich sogar schon 2017 begann.

„Ich hatte seitdem immer Knieprobleme“, berichtet Brockmann, doch er spielte trotzdem. Bis letztes Jahr sein Meniskus im rechten Knie riss. „Das wurde beim MRT diagnostiziert“, verrät er, doch der Arzt hatte noch eine andere Vermutung: „Er hat gesagt: ,Wenn du schon länger damit zu kämpfen hast, kann es sein, dass das Kreuzband auch in Mitleidenschaft gezogen wurde.‘“ Und so war es. Das stellte der Mediziner bei der OP fest, ehe er gleich alles neu machte. Das Kreuzband sei „zwar noch da“ gewesen, sagt Brockmann: „Aber es hatte keine Funktion mehr, war so zerfranst.“

Die Brokser Mannschaft als „Motivation“

Als er nach der Operation aufwachte, bekam der Pricing Manager (bei Kühne + Nagel) die Hiobsbotschaft. „Ich wusste ja vorher nicht, was gemacht wird“, erklärt er: „Und dann wurde mir gesagt, dass ich ungefähr zehn Monate kein Fußball spielen könnte. Ich war danach ziemlich fertig, und in den ersten Wochen war es auch hart mit den Schmerzen.“

Bei den Spielen seiner Mannschaft ließ Brockmann sich trotzdem blicken, nutzte die Zeit mit der „großen Freundestruppe“ auch als „Motivation“. Außerdem gebe es „nicht viel Schöneres im Leben, als mit deinen Freunden eine gute Zeit zu haben“, betont er und fügt grinsend hinzu: „Außer natürlich mit seiner Freundin in den Urlaub zu fahren.“

Früher oder später wäre es eh passiert. Jetzt ist es so gemacht worden, dass ich es abhaken kann.

Über sie spricht Brockmann dann auch noch gerne und unterstreicht: „Ich war auf Hilfe angewiesen. So viel Zeit, wie sie mit mir verbracht hat, ich weiß nicht, wie oft sie mich gefahren hat – da kann ich mich nur bei Leonie bedanken.“

Da sie also einen Anteil daran hat, dass Brockmann nun wieder auf dem Platz steht, bedankt sich vielleicht auch Klein noch einmal. Denn der Coach ist heilfroh, seinen flexiblen Offensivspieler zurückzuhaben. „Nick macht es richtig gut, nicht nur die Tore“, lobt Klein: „Er wird von Spiel zu Spiel wichtiger.“

Trainer Klein wäre „anders gewesen“

Und die Abstimmung zwischen den beiden funktioniert auch blendend. Denn Brockmann möchte sein Knie „ganz ruhig“ aufbauen, hofft auf eine positive „langfristige“ Entwicklung – und rennt damit bei Klein offene Türen ein. „Wir sprechen uns gut ab“, sagt der Trainer – auch wenn er selbst „anders gewesen wäre“, wie der 52-Jährige schmunzelnd verrät. Beim PR-Spiel in der Wolfsburger Volkswagen Arena Anfang Juni nahm Brockmann sich lieber noch zurück. „Ich hätte ihm gerne ein paar Minuten gegönnt“, meint Klein: „Aber er war so vernünftig zu verzichten. Das hätte kein anderer gemacht – ich auch nicht.“

Doch es sei „in Ordnung für mich gewesen“, beteuert Brockmann und erklärt lächelnd: „Ich habe mich gefreut, auf den angenehmen Stühlen auf der Bank zu sitzen.“ Seinem Knie hat es definitiv nicht geschadet – das haben jetzt auch die Sulinger zu spüren bekommen.