Marc Pallentien spielt trotz Kreuzbandriss: „Ich habe fast nichts gemerkt“

Von: Malte Rehnert

Teilen

Das Handybild von Trainer Nils Jakobsen ist aus recht großer Entfernung geschossen worden – aber man kann ihn erkennen: Marc Pallentien grüßt als St. Hülfe-Torwart. © Jakobsen

Diese Geschichte ist schon irgendwie echt krass! Vor acht Wochen zog sich Marc Pallentien mehrere schwere Knieverletzungen zu (darunter einen Kreuzbandriss) - doch er merkte davon fast nichts und spielte weiter. Beim Saisonfinale seines Clubs, Fußball-Bezirksligist TuS St. Hülfe-Heede, stand „Palle“ dann sogar im Tor. Wie es sportlich weitergeht, hängt nun auch vom Knie ab - St. Hülfe wird er jedoch verlassen.

St. Hülfe-Heede – Als Freunde und Bekannte am Montagmorgen den Spielbericht über den TuS St. Hülfe-Heede in der Kreiszeitung lasen, staunten sie nicht schlecht. Erstens, weil Marc Pallentien in Münchehagen als Aushilfstorwart zum 2:2 beigetragen hatte. Und zweitens, weil er trotz eines Kreuzbandrisses im rechten Knie dabei war. „Ich habe einige Nachrichten bekommen“, erzählt Pallentien: „Einige schrieben: ,Mensch, ich dachte, dein Körper sei unverwundbar.'“

Dachte „Palle“ eigentlich auch. Doch mit 49 Jahren (im Juni wird er 50) hat es ihn erwischt: „Echt Mist, meine schwerste Verletzung.“

Zugezogen hat er sie sich – und das ist fast unglaublich – bereits vor acht (!) Wochen. Im Punktspiel gegen Bruchhausen-Vilsen „bin ich mit dem gegnerischen Torwart zusammengerasselt“, erinnert sich Pallentien. Er vermutete eine Knieprellung, machte ein paar Tage Pause und spielte dann weiter. Vor zwei Wochen verspürte er dann Schmerzen am Meniskus und entschloss sich, einen Arzt aufzusuchen. Das MRT-Ergebnis: Riss des hinteren Kreuzbands, Meniskuseinriss und Außenbandriss. „Das hat mich wirklich irritiert“, gesteht Pallentien, „ich habe ja fast nichts gemerkt und konnte spielen“.

So auch am Samstag, als er im Saisonfinale zwischen die Pfosten ging. Stammkeeper Marvin Ekuase war verletzt, ein anderer Torwart nicht verfügbar. „Und da habe ich gesagt: Ich mach‘s! Bevor wir noch absagen müssen“, erzählt der frühere Stürmer, der inzwischen eigentlich Verteidiger ist: „Ich wollte die Mannschaft einfach nicht hängenlassen.“

Zumal es für den „Sportler des Jahres“ die letzte Partie für St. Hülfe war. Und in der rettete er am Ende mit zwei Paraden das Remis. Pallentien wird den Verein – wie einige andere – nun verlassen. Wie es sportlich weitergeht, hängt auch von seinem rechten Knie ab. Am Montag hatte er einen Arzttermin in Ratingen (nahe Düsseldorf) – und nun überlegt er, ob eine OP, die ihm dort angeraten wurde, sinnvoll ist. Dann würde er definitiv lange ausfallen. Zuvor hatte er bereits von einem anderen Arzt die Empfehlung bekommen, das Ganze konservativ zu behandeln.

„Ich würde sehr gerne noch ein bisschen weiterspielen“, betont Pallentien – und zwar nicht nur im Altherren- oder Altliga-Bereich. Zwei, drei Gespräche mit interessierten Clubs habe er bereits geführt. „Es gibt Optionen“, sagt er: „Mal gucken.“