„Nicht bis zum letzten Spieltag zittern“: Für Bezirksliga-Rückkehrer TSV Bassum zählt nur der Klassenerhalt

Von: Julian Diekmann

Teilen

Mit fünf Neuzugängen gehen Bassums Trainer Martin Werner (re.) und sein „Co“ Andreas Merdon (v.l.) in die Bezirksliga-Saison, dazu zählen: Lars Hübner, Maximilian Prominski, Rony Karim, Calvin Hüttemeier und Kevin Bergmann. © TSV Bassum

Der TSV Bassum ist nach einem Jahr zurück in der Fußball-Bezirksliga. Wie sich das Aufstiegsteam von Martin Werner für die neue Saison verstärkt hat und was sich der Trainer von den fünf Neuen verspricht.

Bassum – Das ging schnell: Nach nur einem Jahr sind die Fußballer des TSV Bassum zurück in der Bezirksliga. „Der direkte Wiederaufstieg war aber alles andere als ein Selbstläufer. Es sind damals einige Mannschaften aus dem Bezirk in die Kreisliga abgestiegen. Von denen waren wir die einzige Mannschaft, die den direkten Wiederaufstieg geschafft hat“, ist Trainer Martin Werner Stolz.

Trainer Martin Werner spricht von verdientem Aufstieg

Doch besonders in der Hinrunde hatte sich der Kreisliga-Neuling noch schwer getan. „Wir haben sie auf Platz fünf abgeschlossen, hatten einige Unentschieden dabei, mussten uns erst mal in die neue Liga hineinfinden.“ Dafür zündete der TSV in der Rückrunde den Turbo. „Da waren wir das beste Team, haben kein einziges Heimspiel verloren und nur neun Gegentreffer zugelassen. Zudem hatten wir einen hervorrageden Teamgeist. Insofern kann man von einem verdienten Aufstieg sprechen“, sagt Werner.

Jetzt sind die Bassumer zurück. Doch große Ansprüche stellen sie an die kommende Saison nicht. „Es geht in erster Linie um den Klassenerhalt. Das ist ganz klar. Da wollen wir natürlich nicht bis zum letzten Spieltag zittern. Je schneller wir es unter Dach und Fach bringen, desto besser.“

Werners Aufstiegskandidaten: TuS Sudweyhe und TSV Mühlenfeld

Die Favoriten auf die Meisterschaft sind andere. „Es gibt zwei, drei Mannschaften, die um den Titel mitspielen werden. Der TuS Sudweyhe ist für mich da ganz oben zu nennen. Auch den TSV Mühlenfeld schätze ich stark ein. Und dann kommt noch eine Überraschungsmannschaft dazu“, ist sich der TSV-Coach sicher: „Ähnlich wie der TV Neuenkirchen in der vergangenen Saison.“ Hinter den beiden Top-Teams sieht Werner die Staffel 1 jedoch als ausgeglichen an.

Fünf Neuzugänge für den TSV Bassum

Um am Ende das Ziel Klassenerhalt zu erreichen, hat sich der Neuling gleich mit fünf Verstärkungen eingedeckt. Demgegenüber stehen in Philipp Stünkel und Aljoscha Klatte lediglich zwei Abgänge. Während Klatte mit 34 Jahren seine Karriere beendet hat, zieht es Stünkel, der mittlerweile seinen Lebensmittelpunkt in der Hansestadt hat, zum Bremen-Ligisten FC Union 60 Bremen. „Mit Philipp und Aljoscha verlieren wir zwei gute Spieler“, stöhnt Werner, der weiß, dass die jungen Neuzugänge die beiden Verluste nicht eins zu eins ersetzen können. „Dafür sind sie allesamt noch etwas zu jung.“

Die „jungen Wilden“ Lars Hübner, Rony Karim und Maximilian Prominski

So wie Lars Hübner. Der Innenverteidiger kommt von den eigenen A-Junioren hoch, versucht sein Glück in der „Ersten“. „Es wird für ihn sicherlich erst einmal ein Lehrjahr werden. Ich erhoffe mir, dass er es auch so annimmt – und auch die nötige Geduld mitbringt. Wir sind uns sicher, dass er das Potenzial hat, Bezirksliga-Niveau zu erreichen“, glaubt Werner. Ähnlich sieht es auch bei Rony Karim aus, der von den A-Junioren der JSG Marhorst-Mörsen-Twistringen zum Bezirksliga-Neuling wechselt. „Er kommt ursprünglich aus Bassum, hat auch in der Jugend schon hier gespielt, kennt den Verein also“, berichtet Werner: „Er ist technisch gut, muss sich aber noch an die Körperlichkeit im Herrenfußball gewöhnen.“ Auch Maximilian Prominski gehört zu den „jungen Wilden“. „Er ist ein Spieler, der in der Jugend komplett in Bassum gespielt hat, ist bereits im letzten Jahr hochgerückt, wechselte aber in der Winterpause zum SV Dreye, um Spielpraxis zu sammeln und ist jetzt zurück“, erklärt der Bassumer Übungsleiter: „Maximilian kann sowohl die linke als auch rechte Außenverteidigerposition bekleiden.“

Kevin Bergmann und Calvin Hüttemeier bringen Erfahrung mit

Ein alter Haudegen ist dagegen Kevin Bergmann. „Er ist schon lange im Verein, fiel aber wegen einer komplizierten Hüftoperation ein Jahr aus. Er ist Flügelspieler, er kann aber auch vorne in der offensiven Reihe eingesetzt werden“, sagt Werner. Zudem habe er eine extrem hohe Grundschnelligkeit. „Das ist für unser Spiel wichtig, weil wir die passenden Umschaltmomente im Spiel brauchen. Kevin wird einer sein, der uns von vornherein helfen wird.“

Erfahrung bringt auch Calvin Hüttemeier mit, der aus der zweiten Mannschaft der Bassumer kommt. „Er ist ein offensiver Flügelstürmer, der im Training bereits gute Eindrücke hinterlassen hat und uns zusätzliche Alternativen bietet“, beschreibt Werner Hüttemeiers Vorzüge.

Spätestens im ersten Pflichtspiel, das die Bassumer im Bezirkspokal (Dienstag, 1. August, 19.30 Uhr) tu Hause gegen Liga-Konkurrent SC Twistringen bestreiten, können sich die Neuzugänge dann beweisen.