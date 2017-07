Newcomer Bonomi stiehlt allen die Show

Vielstarter: Dennis Schlüsselburg vom benachbarten RFV Steller See holte in Heiligenrode mehrere Platzierungen. Das gefiel den zahlreichen Zuschauern. - Fotos: Rohlfing

Stuhr-Heiligenrode - Von Sonja Rohlfing. Ihn hatte niemand wirklich auf der Rechnung: Der Italiener Massimo Bonomi gewann auf Oak Grove’s Brooklyn das abschließenden M**-Springen mit Siegerrunde beim Sommerturnier des RV Heiligenrode. Mehr als fünf Sekunden schneller war das Paar als Melanie Grimberg vom RFV Ströhen auf Reana. Spannenden Pferdesport sahen die Zuschauer aber auch in den übrigen mehr als 30 Prüfungen auf der Reitanlage Dierks.

Er sei seit vier Monaten in Deutschland, erklärte Massimo Bonomi, der die Pferde des Gestüts Eichenhain im Landkreis Verden reitet und für den RV Aller-Weser startet. Er habe ein gutes Nachwuchspferd, das er 2018 fürs Bundeschampionat in Warendorf qualifizieren wolle, darum sei er in Deutschland. Auf der achtjährigen Baloubet du Rouet-Tochter, Oak’s Grove Brooklyn gelangen ihm in Heiligenrode im M**-Springen souveräne Runden.

Melanie Grimberg, die sich vor einem Jahr in Heiligenrode den Kreismeistertitel abgeholt hatte, konnte Rang zwei verschmerzen. „Alles gut“, betonte die Amazone. „Ich wolle nicht zu schnell reiten.“ Für sie und ihre 15-jährige Hannoveraner Stute Reana war die Prüfung sozusagen die letzte Trainingsrunde vor der Landesmeisterschaft in Verden am kommenden Wochenende. Liesa Behrens vom RV Sudweyhe holte auf Betty Balou Rang vier hinter Anna-Lena Kuntzer vom RV Eystrup auf Inliner.

Insgesamt 17 Paare hatten sich in die Starterliste für das abschließende M**-Springen mit Siegerrunde eingetragen. Besonders die Daumen gedrückt hatten die Mitglieder vom RV Heiligenrode dabei Dennis Schlüsselburg vom benachbarten RFV Steller See. „Wir haben ein gutes Miteinander mit unserem Nachbarverein und unterstützen uns gegenseitig“, erläuterte Heiligenrodes Vereinssprecherin Kerstin Iken. Drei Pferde hatte Dennis Schlüsselburg in der finalen Prüfung am Start. Das Glück war jedoch nicht auf seiner Seite. Den Einzug in die Siegerrunde verpasste der Springreiter. Entschädigt wurde er durch seine verschiedenen Platzierungen während der drei Turniertage.

Der Satz „Die Letzten werden die Ersten sein“ bewahrheitete sich auf dem Dressurviereck. Mit dem letzten Starter in der M**-Dressur, dem Vechtaer David Taylor und dem Fuchs Don Henry, sahen die Zuschauer gleichzeitig den Sieger. Für die bis dahin führende Anja Kreitel-Haberhauffe vom RFV Maasen-Sulingen und den Rappen Quintanoman gab es Rang zwei. Hinter Sandra Frieling vom RV Aller-Weser auf Federer wurde Uwe Stradtmann vom RFV Diek-Bassum auf Feluna Vierter.

„Wir hatten ein superschönes Turnierwochenende“, fasste Kerstin Iken zusammen. „Alle Pferde und Reiter sind gesund geblieben. Schöner kann ein Turnier nicht laufen.“ Sie habe den Eindruck, alle seien sehr zufrieden gewesen. Auch sportlich stimmte die Bilanz für den Gastgeber. Erste bis dritte Plätze holten Irina Dierks, Greta Katrina Kroker, Meike Stolz. Lena Marie Stolz, Sarah Behrens, Franziska Tyc, Leonie Neumann, Janine Becker und Frederike Spöler. Besonders freute sich Iken, dass der RV Heiligenrode mit zwei Teams in der Mannschaftsdressur am Start war: „Das stärkt die Gemeinschaft.“

Bei der Ausschreibung hatte der Verein auf ein bewährtes Programm gesetzt. Dafür waren 1 500 Nennungen eingegangen. „Wir haben ganz tolle Sponsoren, ohne die könnten wir das Turnier gar nicht durchführen“, hob Iken hervor. Auch an die Helfer ging ihr Dank: „Wir kriegen das immer wieder hin, stoßen aber an Kapazitätsgrenzen.“