Neun Stankovic-Tore zum Start bei den Löwen

Teilen

Plötzlich Rechtsaußen: Rückraummann Yury Pishchukhin überzeugte in der neuen Rolle und traf fünffach. © Krüger

Marko Pernar war nach dem 29:22-Sieg zum Start seiner Verbandsliga-Handballer erleichtert. Nur eine schlechte Nachricht verdarb dem neuen Spielertrainer der HSG Hunte-Aue Löwen und seinem Team die Laune.

Ashausen – Auftakt nach Maß! Oberliga-Absteiger HSG Hunte-Aue Löwen setzte sich am Samstagabend in seinem ersten Spiel der Handball-Verbandsliga bei Aufsteiger HSG Seevetal/Ashausen mit 29:22 (14:8) durch und trat die rund 170 Kilometer Rückreise daher mit einem guten Gefühl an. „Der Sieg zum Start war wichtig für den Kopf“, meinte der neue Löwen-Spielertrainer Marko Pernar erleichtert und lobte seine Kämpfer: „In der Abwehr haben alle super gearbeitet.“ Der sechsfache Torschütze spielte hingegen nur im Angriff und tauschte bei den Abwehraktionen mit Dennis Wulf.

Biras und Kowalski: Beide Torhüter als Rückhalte

Zudem erwischten die Torhüter einen Sahnetag: Der in der ersten Halbzeit aufgebotene Donatas Biras entschärfte unter anderem einen Siebenmeter, Kollege Peter Kowalski nach der Pause zwei.

Sorge um Stojisavljevic: Neuzugang verletzt

Die beiden neuen „Löwen“ gerieten früh in den Fokus: Marko Stojisavljevic und Nikola Stankovic sorgten mit ihren ersten Treffern für das 2:0 (4.). Stefan Beljic und Yury Pishchukhin legten zum 4:1 nach. Pishchukhin überzeugte dabei als Rechtsaußen. Der etatmäßige Rückraummann musste mangels eines „echten“ Linkshänders als Rechtsaußen ran und ließ es fünfmal klingeln. „In der Abwehr hat Yury dann auf der Halbposition gedeckt – ebenfalls ganz stark“, lobte Pernar.

Vielleicht wäre der Sieg noch höher ausgefallen, wenn Stojisavljevic nicht nach 20 Minuten umgeknickt wäre und verletzt von der Platte musste. „Das ist die einzige schlechte Nachricht des Abends“, bedauerte Pernar, der für ihn die Rolle des Mittelmanns übernahm. Er baute den Vorsprung auf 11:5 (24.) und 13:7 (27.) aus.

Auch nach der Pause geriet der Sieg nie in Gefahr. Luis Lengauer, laut Pernar „nur einer unserer jungen Leute, die eine tolle Entwicklung genommen haben“, traf zum 21:16 (45.). Knapp zehn Minuten später hatte Neunfach-Torschütze Stankovic Feierabend – nach seiner Roten Karte (dritte Zeitstrafe). An die nicht so robuste Gangart in der Verbandsliga muss sich der aus Italiens höchster Spielklasse gekommene 23-Jährige noch gewöhnen. ck

Verbandsliga Männer HSG Seevetal/Ashausen - HSG Hunte-Aue Löwen 22:29 (8:14) - Löwen: Biras, Kowalski - Beljic (2), Wilkens, Hartmann, Pishchukhin (5), Abram (3), Stankovic (9), Pernar (6/1), Stojisavljevic (1), Wiese, Wulf, Lengauer (3), Steinke. Bes. Vorkommnis: Rote Karte gegen Stankovic (55./dritte Zeitstrafe).