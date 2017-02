Neumann macht Sack zu – 32:30

Wagenfeld - Arbeitssieg eingefahren: Handball-Landesklassen-Spitzenreiter HSG Wagenfeld/Wetschen behielt am Sonntagabend beim THC Westerkappeln mit 32:30 (18:16) die Oberhand. Acht Sekunden vor dem Abpfiff machte Florian Neumann mit einem Tor vom linken Flügel den Sack zu.

„Wir haben einfach zu viele Gegentore kassiert. Wir müssen konzentrierter spielen“, unterstrich Wagenfelds Trainer Matthias Möller.Die Gäste erwischten einen schlechten Start, lagen schnell mit 1:5 (4.) und 5:9 (10.) zurück.

„Wir sind mehrfach überlaufen worden, waren viel zu unkonzentriert“, monierte der 54-Jährige. Er stellte die Abwehr von 5:1 auf 6:0 um. Danach lief es besser. In einer guten Phase erzielten Dennis Westermann (2/2), Neumann und Tim Brutscheck vier Tore in Folge, drehten ein 8:11 (14.) in eine 12:11-Führung (18.) um.

„Wir standen jetzt besser in der Abwehr“, analysierte Möller. Der Aufstiegsaspirant setzte sich nach einem Tor von Dimitri Hofmann auf 18:14 (27.) ab. Anteil an diesem Vorsprung hatte auch Torhüter Daniel Nietfeld, der einige Bälle parierte. Kurz vor der Pause kassierte der Primus erneut zwei unnötige Tore.

Nach dem Seitenwechsel schlossen die Wagenfelder abermals die Angriffe zu früh ab, lagen plötzlich mit 18:19 (32.) und 20:21 (35.) zurück. Anschließend fingen sie sich wieder. Westermann, Hofmann und Marco Uffenbrink drehten den Spieß zum 23:21 (37.) um.

Letzterer setzte nun Akzente, spielte beim Gegenstoß seine Schnelligkeit aus, traf zum 26:22 (42.) und 31:26 (54.). Danach machte es der Favorit noch einmal unnötig spannend. „Wir haben ohne Not aufs Tor geworfen“, schimpfte Möller. Timo Halstenberg (5) verkürzte nur noch auf 30:31 (59.).

mbo