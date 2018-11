Verbandsliga: Heiligenrodes „Edeljoker“ gewinnt beim 8:8 beide Einzel und das Doppel

Auf Mittelstädt ist Verlass

+ © Westermann Heiligenrode lag gegen Neuhaus schon 1:5 zurück, doch dann drehten Viktor Mittelstädt und Co. richtig auf. © Westermann

Neuhaus - Der TSV Heiligenrode bleibt in der Tischtennis-Verbandsliga der Herren weiterhin auf Erfolgskurs: Beim SSV Neuhaus entführten Spitzenspieler Jan Mudroncek und Co. ein 8:8 und bauten so ihr Punktekonto auf schneidige 8:4-Zähler aus. Sehr zur Freude des diesmal wegen leichter Rückenprobleme pausierenden TSV-Kapitäns Andre Meyer: „Der Punkt tut uns gut. Damit haben wir mittlerweile ein schönes Polster zur Abstiegsregion.“