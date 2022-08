Neuenkirchens Plan: Raus aus dem Fahrstuhl

Von: Carsten Drösemeyer

Neuenkirchens neuer Trainer Mustafa Cali (hinten links) kann in der Bezirksliga auf folgende Neuzugänge setzen (hinten v.l.): Yanic-Luca Klenke, Florian Fröhlich, Joris Dettmer und Devin Melloh sowie (vorn v.l.): Chris Leon Schlüßler, Fabian Klenke, Ole Scharf und Rajann Leymann. © tv neuenkirchen

Aufsteiger TV Neuenkirchen setzt beim Projekt Bezirksliga-Klassenerhalt auf neuen Trainer und Transfers. Mustafa Cali strahlt vor dem Saisonstart Zuversicht aus. „Ich übernehme eine intakte Truppe mit tollen Kickern“, betont der Fußball-Trainer: „Und darüber hinaus haben wir uns auch noch ganz ordentlich verstärkt.“

Neuenkirchen – Der TV Neuenkirchen nimmt den nächsten Anlauf, um sich in der Fußball-Bezirksliga zu etablieren: Bisher folgte einem Aufstieg meist nur ein kürzeres (oder ganz kurzes) Gastspiel im Bezirk, doch das soll sich laut Trainer Mustafa Cali künftig ändern: „Wir wollen den Ruf der Fahrstuhltruppe unbedingt ablegen. Natürlich wird der Klassenerhalt bei vier Absteigern kein Selbstgänger, aber ich traue ihn uns definitiv zu.“

Sein Optimismus ist sicherlich nicht unberechtigt. Schließlich kann der Nachfolger von Aufstiegscoach Philip Kaluza (Cali: „Philip hat einen unfassbar guten Job gemacht und bleibt hoffentlich dicht beim Team dabei“) auf ein stabiles Gerüst mit Stützen wie Goalgetter Maximilian Meyer, Mittelfeld-Abräumer Jan Hülseberg oder dem offensivstarken Hassan Ibrahim bauen. „Ich übernehme eine intakte Truppe mit tollen Kickern“, betont Cali: „Und darüber hinaus haben wir uns auch noch ganz ordentlich verstärkt.“

Torgefährlicher Techniker und ein Mann mit „richtig Speed“

Kann man so sagen. So reaktivierte Cali in Florian Fröhlich den ehemaligen Bassumer Regisseur. „Florian hat mich immer geärgert, wenn ich mit meinen Teams gegen ihn angetreten bin“, sagt der neue TVN-Trainer mit einem Schmunzeln: „Er ist ein richtig guter Techniker und zudem noch torgefährlich.“

Gleiches gilt für Ole Scharf, der vom TuS Sudweyhe nach Neuenkirchen wechselt und Cali insbesondere mit seiner Schnelligkeit beeindruckte: „Ole verfügt über richtig Speed. Das wird uns helfen. In Sudweyhe bekam er zuletzt nicht so viel Spielpraxis. Das wird sich hier ändern.“

Deutlich weniger offensiv plant Cali indes mit dem nächsten Hochkaräter. Rajann Leymann, der früher erfolgreich beim TuS Sulingen in der Landesliga kickte und zuletzt für den TuS Barenburg in der 1. Kreisklasse die Schuhe schnürte, sieht Neuenkirchens Trainer als „defensive Schaltzentrale. Seine bevorzugte Position ist ja die Sechs, aber Rajann kann auch problemlos auf der Acht oder als Abwehrchef in der Innenverteidigung spielen. Er ist ja äußerst variabel.“

Cali: „Wir sind gekommen, um zu bleiben“

Damit nicht genug luchste der TVN noch Landesligist TuS Sulingen das trickreiche Außenstürmer-Talent Devin Melloh ab und vom Bezirksliga-Absteiger TuS Sulingen II kommt das Brüderpaar Yanik-Luca und Fabian Klenke. Beide Keeper kennt Cali noch bestens aus seiner damaligen Zeit in der Sulestadt: „Das sind richtig starke Torhüter. Schön, dass ich wieder mit ihnen zusammenarbeiten darf.“ Komplettiert wird die Liste an Neuzugängen schließlich vom Sudweyher A-Jugendduo Joris Dettmer/Marvin Luchtmann sowie Chris Leon Schlüßler vom TuS Sulingen II. Dettmer und Luchtmann sind für die Defensive (Innenverteidigung/Sechser) eingeplant, während Allrounder Schlüßler eher die Offensive verstärken soll.

Birgt aber eine Blutauffrischung mit satten neun Neuverpflichtungen nicht auch Risiken und wirbelt die eingespielte Aufstiegstruppe durcheinander?

Cali verneint: „In der Bezirksliga braucht man einen breit aufgestellten Kader. Das sind alles super Jungs, die uns richtig verstärken werden.“

Keine Frage, der TVN Neuenkirchen scheint für den kommenden Abstiegskampf gut gerüstet zu sein. Cali sieht es ähnlich: „Wir sind gekommen, um zu bleiben. Ein Aufsteiger ist zwar immer erst der Underdog, aber ich glaube fest an den Klassenerhalt.“