Neuenkirchen überrennt Drakenburg: Aufsteiger thront plötzlich an der Bezirksliga-Tabellenspitze

Von: Felix Schlickmann

Teilen

„Nach dem 1:0 ging’s los“ mit dem Neuenkircher Power-Fußball – und das hatte Jan-Christian Söhl besorgt. © Krüger, Cord

„Immer volle Pulle nach vorne und immer Gas“, betont Fußball-Trainer Mustafa Cali: „Das ist das, was uns zu Hause auszeichnet.“ Dieses Motto hat sein TV Neuenkirchen am Samstag in Perfektion umgesetzt. Der Lohn für den Aufsteiger: das 4:1 (4:0) gegen den TuS Drakenburg und die Bezirksliga-Tabellenführung.

Neuenkirchen – Die ersten Minuten hielten sich die Neunkirchener noch zurück, doch „nach dem 1:0 ging’s los“, meinte Cali. Jan-Christian Söhl hatte das auf Vorlage von Maximilian Meyer mit einem satten Schuss unter die Latte besorgt (9.).

„Ein geiles Tor“, sagte Mustafa Cali über das 2:0 und 3:0

Die Drakenburger konnten sich dem großen Druck kaum erwehren, vermieden aber zumindest bis zur 27. Minute weiteren Schaden. Dann tankte sich Mario Meyer alleine über rechts durch und schlenzte den Ball aus spitzem Winkel ins Netz. „Ein geiles Tor“, schwärmte Cali und nutzte genau die gleiche Formulierung auch für das 3:0. Der Treffer war allerdings keine Einzelleistung, sondern schön herausgespielt: Nils Willenborg ging bis zur Grundlinie und legte dann in den Rückraum, wo Jan Hülseberg stand und verwertete (31.). Maximilian Meyer legte noch per Handelfmeter nach (39.).

Handelfmeter und Platzverweis in Hälfte zwei

„Ich hatte Drakenburg als extrem schwierigen Gegner eingeschätzt“, meinte Cali: „Darum bin ich echt zufrieden damit, wie wir es in der ersten Hälfte gemacht haben. Das war ein Überrennen.“

Nach dem Wechsel erzielte Kai Rieckhof das 1:4 per Elfmeter, nachdem Mario Meyer den Ball an die Hand bekommen haben soll (48.). Außerdem sah Drakenburgs Pascal Draeger wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (71.).

Fußball-Bezirksliga: TV Neuenkirchen - TuS Drakenburg 4:1 (4:0) Neuenkirchen: Y. Klenke - Willenborg, Söhl, Leymann, Hülseberg, Mario Meyer (82. Timme), Maximilian Meyer, Ibrahim, Luchtmann, Fehse, Dettmer (87. Fröhlich).

Tore: 1:0 (9.) Söhl, 2:0 (27.) Mario Meyer, 3:0 (31.) Hülseberg, 4:0 (39./Handelfmeter) Maximilian Meyer, 4:1 (48./Handelfmeter) Rieckhof.

Gelb-Rote Karte: Draeger (Drakenburg) wegen wiederholtem Foulspiel (71.).

Schiedsrichter: Nico Harzmeier (TuS Kirchdorf).