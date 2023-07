„Ein echter Stratege“: TV Neuenkirchen holt Ex-Sulinger Pascal Löhmann

Von: Gerd Töbelmann

Pascal Löhmann, hier noch im Dress des TuS Sulingen, schließt sich Fußball-Bezirksligist TV Neuenkirchen an. © Terwey

Fußball-Bezirksligist TV Neuenkirchen verstärkt sich mit Pascal Löhmann. Welche Qualitäten Trainer Mustafa Cali am ehemaligen Spieler des TuS Sulingen schätzt.

Neuenkirchen – Bezirksligist TV Neuenkirchen hat sich noch einmal verstärkt. „Ich bin froh, dass das geklappt hat, denn so einen Spieler können wir noch gut gebrauchen“, sagt TVN-Trainer Mustafa Cali über Neuzugang Pascal Löhmann. Der 27-Jährige spielte zuletzt in der Saison 2021/22 für den TuS Sulingen in der Landesliga, machte aber in der vergangenen Spielzeit eine Pause, um sich seinem Beruf und seinem Studium in Berlin zu widmen.

„Aber jetzt hat er wieder richtig Bock auf Fußball und wird auch regelmäßig bei uns trainieren. Ihm gefällt, was wir hier in Neuenkirchen vorhaben. Er möchte da mitmachen. Ich kenne Pascal schon aus meiner Jugendtrainerzeit beim TuS. Er ist ein echter Stratege im Mittelfeld und zudem auch noch torgefährlich“, freut sich Cali auf den Neuzugang, für den der TVN auch kein Neuland ist, denn Löhmann schaute sich in der vergangenen Saison viele Spiele an und kennt auch etliche seiner neuen Kollegen persönlich.

