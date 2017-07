Neubarth hat nichts verlernt, Schmerzen für Schulz

Werder-Altstars siegen 3:1 bei einem gut aufgelegten TSV Ristedt / Förderkreis beschert 550 Fans perfekten Fußball-Abend

+ Frank Neubarth (r.) lieferte sich gestern mit Steffen Quast (l.) einige packende Duelle. Rechtsverteidiger Quast, normalerweise beim TSV Okel, verstärkte gestern die Ristedter Auswahl. - Foto: Krüger

RISTEDT - Von Cord Krüger. Ein-, zweimal musste sich Sascha Otten gestern Abend dann doch irritiert umdrehen, wenn der Name „Otze“ fiel. Denn nicht immer war in diesen Fällen der Defensiv-Allrounder des TSV Ristedt gemeint, sondern ein prominenterer Inhaber dieses Spitznamens: Frank Ordenewitz, mit Werder deutscher Meister 1988 und Teil der Bremer Traditionsmannschaft, die gestern zum 25-jährigen Bestehen des Fußball-Förderkreises Grün-Weiß ‘92 Ristedt beim TSV zu Gast war. Während Ottens Elf der ersten Halbzeit – verstärkt um Akteure des TSV Okel und der TSG Osterholz-Gödestorf – den Legenden von der Weser ein 1:1 abtrotzte, musste das bis auf Keeper Lukas Wickbrand neu eingewechselte Team der zweiten Hälfte ein 0:2 hinnehmen – unterm Strich also ein 1:3 (1:1), und alle Akteure eines perfekt organisierten Fußball-Abends waren zufrieden.