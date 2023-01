Neu-Brinkumer erfolgreich: BSV feiert Testspielsieg mit etlichen Winterzugängen - Bicakci „erst mal raus“

Von: Felix Schlickmann, Fabian Terwey

Zufrieden klatschte Kevin Köhler seine Mannschaft nach dem 2:1 (1:1)-Testspielsieg ab. Der Trainer war einverstanden mit der Leistung seines Fußball-Bremen-Ligisten Brinkumer SV gegen den Lüneburger Landesligisten TSV Etelsen.

Brinkum – „Natürlich freut es uns, dass wir gewonnen haben, aber das Ergebnis ist nicht so wichtig. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Es ist nicht einfach mit einer komplett veränderten Mannschaft. Aber die Jungs haben geschlossen zusammengestanden“, sagte Köhler.

Unter den Neuen auf dem Kunstrasenplatz am Brunnenweg waren die bereits bekannten Winterzugänge Timo Kanigowski und Frankline Mokua, aber auch die A-Jugendlichen Arndt Bockhop und Jonas Schreck von JFV Weyhe-Stuhr sowie Tom-Cedrik Gronewold (SV Heiligenfelde) und Erhan Uzuntas (SV Hemelingen). Die beiden letztgenannten haben laut Köhler bereits ihre Freigabe erhalten. Bei Gordy Mumpese seien dagegen noch Modalitäten mit Liga-Rivale BTS Neustadt zu klären. „Wir halten die Augen weiter offen“, sagte Köhler zu möglichen weiteren Zugängen.

Die Tore für das Köhler-Team erzielte indes ein altbekannter Brinkumer. Mohammad Habibullah knipste gleich zweimal. Auf Vorlage von Sechser Schreck lupfte der Doppelpacker den Ball über den Etelsen-Keeper hinweg ins Tor (25.). Nach Chip-Pass von Kneschka Sultani setzte Habibullah den Ball aus 15 Metern zum 2:1 ins lange Eck (68.). Zwischenzeitlich hatten die Brinkumer den Ausgleich nach einem Stellungsfehler kassiert (34.). Etelsen legte den Ball von außen in den Rücken der Abwehr – Simon Gloger schob aus fünf Metern ein. fat

Mert Bicakci will nicht mehr für Brinkum spielen

Den Brinkumer Neustart muss Neu-Trainer Kevin Köhler ohne Mert Bicakci angehen. Der frühere Führungsspieler wollte bei den ersten Einheiten nicht mitwirken. „Ich habe mich dagegen entschieden“, erklärt Bicakci: „Ich möchte nicht unterstützen, was die letzten Monate passiert ist.“ Der 27-Jährige spielt damit auf die Art und Weise der Entlassung von Köhler-Vorgänger Mike Gabel an. „Das ist nicht einfach so an mir vorbeigegangen“, betont Bicakci: „Ich kann nicht so tun als wäre nichts passiert und einfach weitermachen.“ Entsprechend hätte er dem neuen Coach „Bescheid gesagt, dass ich erst mal raus bin“.



Bicakci wäre ohnehin nur zu Beginn Teil der Mannschaft geblieben. Der Linksfuß zieht in ein paar Wochen für den abschließenden Teil seiner Ausbildung beim Zoll für knapp ein halbes Jahr nach Berlin. Er mache nun „erst mal bis August Pause“, berichtet Bicakci: „Nach dem Ende der Ausbildung schaue ich dann weiter.“ fs