Nervenflattern vom Punkt: Elfmeter-Drama bei Arminia

TuS Sulingen scheidet im NFV-Pokal aus – 3:4 / Schops: „Wir hatten die Chance“

+ Sulingens Chris Brüggemann erwies sich gestern als einer der wenigen ganz sicheren Elfmeterschützen. - Foto: Flügge

HANNOVER - Sie waren ganz dicht dran, ihr erstes Ziel zu verwirklichen – doch am Ende scheiterten die Oberliga-Fußballer des TuS Sulingen gestern an ihren eigenen Nerven: In der ersten Runde des NFV-Pokals unterlag die Mannschaft von Trainer Maarten Schops bei Liga-Konkurrent Arminia Hannover mit 3:4 (1:1/1:1) nach Elfmeterschießen, wobei gleich drei TuS-Spieler den Ball nicht im Tor unterbringen konnten.