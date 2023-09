Der FC Sulingen und TSV Wetschen im Vergleich vor dem Derby

+ © Krüger, Cord Einer der Dienstältesten in Rot: Sulingens Innenverteidiger Martin Roughley verspricht, dass sich der FC in der neuen Liga bald akklimatisieren und weiterentwickeln wird. © Krüger, Cord

Der FC Sulingen und der TSV Wetschen haben einiges gemeinsam - nur nicht tabellarisch. Am Sonntag steigt beim Aufsteiger aus Nordsulingen das Landesliga-Derby zweier Teams, die in vielen Bereichen auf einer Wellenlänge funken.

Sulingen – FC Sulingen gegen TSV Wetschen – einen guten Monat ist dieses Derby jetzt her. Zumindest für Wetschen war’s ein guter Monat. Denn nach dem 5:0 beim FCS zum Bezirkspokal-Auftakt holten die Blau-Gelben 13 Punkte aus sechs Landesliga-Spielen. Aufsteiger Sulingen hingegen sammelte erst einen Zähler – den aber gegen den laut Björn Wnuck starken FC Lehrte: „Das war ein guter Gegner, und da haben die Sulinger vieles besser gemacht.“ Gleichwohl legt Wetschens Coach eine Portion Phrasenschwein-Futter aus, als er die Favoritenfrage fürs Landesliga-Duell am Sonntag ab 15.00 Uhr in Nordsulingen beantwortet: „Die Tabelle lügt nicht.“ Die weist sein Team als Zweiten aus, die „Roten“ als Letzten. Trotzdem haben beide einiges gemeinsam:

Bewährte Kräfte

Vor fast vier Jahren kämpften beide Seiten zuletzt gegeneinander um Punkte – in der Bezirksliga. Doch die Fluktuation seitdem war gering: Sieben Wetscher aus der Startelf vom 16. November 2019 zählen noch zum aktuellen Kader, beim FC sind es acht. „Verrückt, wenn man bedenkt, dass beide eine Liga und eine Pandemie weiter sind“, findet TSV-Verteidiger Phil Schwierking. Er erinnert sich noch gut an jenen 3:2-Sieg – denn er traf zum 3:1. „Ich habe den Screenshot vom alten Zeitungsbericht erst vor fünf Tagen an Philipp Nüßmann geschickt und ihm geschrieben, dass sie uns ein Denkmal dafür setzen sollten“, scherzt er. Nüßmann, ebenfalls noch dabei, hatte das Tor per Hacke vorgelegt.

Auf der anderen Seite verteidigt nach wie vor Martin Roughley. Die Vereinstreue im Team kann er leicht erklären: „In den letzten Jahren haben wir erfolgreich gespielt, das bringt den Spaß und es sind viele Freundschaften entstanden, die über den Platz hinaus reichen. Das hilft uns auch über die momentane Krise hinweg“, versprach der 34-Jährige nach der 0:7-Abfuhr vom Donnerstagabend in Pattensen (siehe Extra-Text). Ähnlich sieht es sein Trainer Marian Pingel, damals noch als Stürmer auf dem Feld: „Wir haben zusammen so viel erreicht – so etwas schweißt zusammen.“

Vorbildliche Fußballer

Wetschen führt die Fairness-Tabelle an, Sulingen ist Dritter. Spielt der Aufsteiger zu brav? „Da werden wir uns noch weiterentwickeln“, versichert Roughley mit seinen mehr als 200 Erstherren-Einsätzen auf dem Buckel. Pingel gesteht: „Klar würde ich mir hier und da mal wünschen, dass wir uns intensiver wehren und notfalls mal ein taktisches Foul ziehen – aber alles im Rahmen. Andererseits leben wir dieses Fairplay hier im Verein seit Jahren.“ Gegen Wetschen hofft der Coach hingegen auf die nötige Robustheit: „Ich wünsche mir, dass wir sattelfester stehen als zuletzt. Jedenfalls werden wir nicht ins Angriffspressing gehen. . .“

Eine weise Entscheidung – denn bei den Gästen greift momantan ein Rad ins andere. Dank der lange verletzten Rückkehrer „sind wir variabler geworden, weil viele auf mehreren Positionen spielen können“, verdeutlicht Wnuck. Damit einher ging die Tatsache, „dass wir unsere Tempowechsel besser einleiten. So sind wir schwerer auszurechnen.“ Zudem freut er sich, „dass wir über unseren Ballbesitz und mit unseren Standards gefährlicher geworden sind“. Zwei Gefahrenherde aus dem Cup-Duell sind nun hingegen nicht dabei: Der damalige Doppeltorschütze Lennart Bors ist verreist. Und Philip Kürble, der das 2:0 erzielt hatte, fehlt wegen eines Muskelrisses.

Fleißige Verbesserer

Der FCS steckte zuletzt viel Geld in sein neues Flutlicht und brachte auch sonst einiges auf den neuesten Stand. „Unsere Arbeitseinsätze haben das Zusammengehörigkeitsgefühl noch weiter gefestigt“, schildert Pingel. „Aber nicht nur wir, sondern alle Mannschaften und viele Mitglieder haben mitgemacht“, berichtet Roughley.

+ Lob für den Gegner: „Leicht war es nicht für uns“, sagt Phil Schwierking über Wetschens vermeintlich lockeres 5:0 im Pokal beim FC Sulingen. © Krüger

Die Wetscher packten ebenfalls ordentlich in Eigenleistung zu. „Wir sind eben kein Verein, der mit Geld um sich schmeißen kann und will“, erklärt Schwierking, der auf dem TSV-Gelände schon jede Menge gebaut, gezimmert und vorangetrieben hat: „Also setzen wir andere Reizpunkte wie die Verbesserung der Infrastruktur.“ Auch die Sulinger Arbeit lobt er: „Wir haben in den letzten Jahren schon einige Plätze gesehen, aber der FC hat eine absolut Landesliga-taugliche Anlage geschaffen.“ Derartige Worte freuen Roughley: „Solche positiven Resonanzen sind schon schön.“

Grüner wird’s nicht

Regelmäßig loben die Gästeteams beide A-Plätze für ihre Rasenteppiche. In Wetschen zeichnet Schwierking dafür verantwortlich. „Ich habe Spaß daran. Vor allem, wenn ich merke, dass andere es dadurch einfacher haben.“ In Sulingen ist das Greenkeeping oft „Chefsache“ des Vorsitzenden Lars Grunert, „aber auch Rolf Greifenberg und Alexander Stechmann bringen sich da stark ein“, lobt Pingel. „Was so entstanden ist, kann man nicht mehr mit dem Platz vor zehn Jahren vergleichen, als ich hier angefangen habe“, sagt Roughley.

Familientreffen

„Fußball. Freunde. Familie“ lautet der FCS-Slogan. Tatsächlich geht es bei den Nordsulingern auch auf dem Platz familiär zu: Bennet und Dennis Könker sind Brüder, Bjarne und Lauritz Meyer ebenso. „Es macht Riesenspaß mit ihnen“, berichtet Roughley: „Die Meyers sind in der Offensive stark, Bennet und Dennis sind ein super Defensiv-Duo. Und es ist witzig, wenn man hört, welche Nickeligkeiten sich die Brüder um die Ohren hauen.“ Am Sonntag wird’s aber ernst – auf alle Fälle für die Könkers: „Sie spielen wohl von Anfang an“, verrät Pingel.

Wetschen hat ebenfalls zwei Brüderpaare: Lukas und Joshua Heyer sowie Finn und Moritz Raskopp. Alle vier könnten am Sonntag in der Startelf stehen. „Bei ,Luki’ müssen wir aber noch abwarten“, sagt Wnuck über den Sechser, der am Dienstagabend kurz vor der Partie in Tündern (5:0 für Wetschen) angeschlagen passen musste.