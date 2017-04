Die Irrfahrt der gestandenen Kerle

Wenn einer eine Reise tut . . . Es begab sich am Ostersonntag, da zog eine Gruppe Männer – alle so um die 50 Jahre alt – aus ihrem beschaulichen Städtchen aus, um per Bahn in die nächste Großstadt zu reisen. Nun, das klappte gut. Alle kamen gesund und gemeinsam am Bremer Hauptbahnhof an. Ziel der Herren war das Nordderby in der Fußball-Bundesliga zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV.

Und da noch reichlich Zeit bis zum Anpfiff war, ließen es sich die „Jungs“ mit lecker Essen und – reichlich – Trinken gut gehen. Letzteres ging nach dem Werder-Sieg dann noch häufiger in die Wiederholungsschleife. Sei’s drum. Alle hatten gute Laune. Und gemeinsam ging es dann wieder zurück zum Bahnhof. Doch nach einem Absacker in „Gleis 11“ verloren sich Teile der Gruppe aus den Augen. Fatal, wie sich später herausstellen sollte. Denn für einige begann eine Irrfahrt. Nur die Wenigsten erwischten den richtigen Zug Richtung Osnabrück. Einer fuhr nach Cuxhaven, andere waren plötzlich auf dem Weg nach Hannover. Zum Glück gibt’s ja Handys. Ein Auszug: „Hey, wo seid Ihr?“ „Im Zug, und ihr?“ „Auch im Zug.“ „Ich seh’ euch aber nicht!“ „Wir euch auch nicht. Schau mal, was bei euch für eine Endstation dransteht.“ „Okay, hier steht Hanno...“ „Ups, das ist die falsche Richtung.“ „Bei mir steht Cuxhaven!“ „Gute Reise und grüß mir die See!“

Dank einer netten Schaffnerin, die den Geisterfahrern kein zusätzliches Geld abknöpfte, schaffte es die „Reisegruppe Hannover“ bis nach Nienburg. Natürlich fuhr am späten Abend kein Bus mehr Richtung Sulingen, der Heimat der Gestrandeten. Taxi? Zu teuer. Also musste ein Kumpel kommen. Schön, wenn Freunde da sind.

Reichlich mit Häme und Spott überschüttet, fanden alle zu später Stunde schließlich doch in ihrer Stammkneipe wieder zusammen. Alle? Nein. Was aus dem Kumpel geworden ist, der nach Cuxhaven unterwegs war, ist nicht überliefert. Wenn einer eine Reise tut . . .