Humor ist, wenn man trotzdem lacht

Ein Beitrag von Arne Flügge - Der Ball segelt lange durch die Luft. Dann plötzlich, wie von Geisterhand gelenkt, fällt er einem Stein gleich und droht unter der Latte reinzuplumpsen.

Für den Torwart, nicht gerade mit dem Gardemaß seiner Spezies gesegnet, beginnt ein verzweifelter Kampf. Er springt, reckt sich, versucht alles, um das Spielgerät noch vor dem Einschlag zu sichern. Mit den Fingerspitzen erreicht er gerade noch das Objekt der Begierde. Geschafft? Nein!

Denn bei der Landung verliert der bedauernswerte Keeper das Gleichgewicht, droht rückwärts samt Ball ins Tor zu purzeln. Sein tapferer Einsatz scheint vergebliche Liebesmüh’. Doch Mustafa Kaya, Keeper von Fußball-Bremen-Ligist SV Grohn, wehrt sich vehement gegen das drohende Ungemach, er will das Gegentor unbedingt verhindern. Koste es, was es wolle.

Fast schon verzweifelt – immer noch strauchelnd und im Kampf mit dem Gleichgewicht – streckt er nun die Hände samt Kugel weit nach vorn, stets den Blick auf die Torlinie gerichtet. Und die Hoffnung bewahrend, nicht doch noch wie ein Maikäfer im Netz zu landen.

+ Lars Behrens, Stürmer des TSV Melchiorshausen, wittert jetzt seine Chance. Er läuft auf Kaya zu, schiebt den Torhüter samt Ball mit der Brust hinter die Linie und macht mit geballter Faust die Torjubel-Säge. Gelächter, Applaus. Behrens hatte den Keeper quasi erlöst. Und schön, dass auch Schiedsrichter Tobias Prange diesen Spaß mitmachte und ebenfalls herzlich schmunzelte.

Das Besondere an der Geschichte: Melchiorshausen führte zwar zu diesem Zeitpunkt mit 5:1, war aber dennoch gerade abgestiegen, weil Habenhausen gegen Bremerhaven versagte. Dass Behrens in so einem Moment Humor und Spaß ausstrahlt, anstatt zerknirscht den Frust am Gegner abzulassen, ist aller Ehren wert.

Denn bei allem Ehrgeiz: Sport soll Spaß machen, dazu beitragen, gesellschaftliche Blockaden zu lösen, als Vorbild dienen für einen respektvollen – und gern auch mal humoristischen – Umgang miteinander. Hasskappenträger, die durch die Welt laufen und ihre eigene Unzufriedenheit an anderen auslassen, gibt es genug auf der Welt. Mustafa Kaya und Lars Behrens haben am Sonntag in Melchiorshausen gezeigt, dass es einen anderen, viel besseren Weg gibt. Bravo, Jungs!

