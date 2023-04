Nachspielzeit des Grauens für Rehden

Von: Daniel Wiechert

Teilen

Gesprächsbedarf: Rehdens Trainer Kristian Arambasic wünscht sich von Schiedsrichter Florian Pötter eine Erklärung für die Nachspielzeit der Nachspielzeit. © Wiechert

Der Fußball-Regionalligist BSV Rehden kassiert gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim das 2:2 in der 97. Minute. Ein heftiger Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.

Rehden – Auf Wut und Trotz folgte die große Leere. Kristian Arambasic saß allein auf seiner Trainerbank und starrte ins Nichts. Sein BSV Rehden hatte fünf Minuten zuvor in der Nachspielzeit der Nachspielzeit das 2:2 kassiert – und nach einem Disput mit dem Schiedsrichter Florian Pötter sowie einer kurzen Aufbaurede im Kreise seines Teams benötigte der Coach einen Moment für sich selbst. Um diesen Tiefschlag im Abstiegskampf zu verarbeiten, um sich zu sammeln, um neu nach vorn schauen zu können. „Keine Frage“, sagte Arambasic auf der Pressekonferenz nach dem 2:2 (1:1) gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim, „das ist eine gefühlte Niederlage. Heute hat uns der Fußball komplett ins Gesicht geschissen.“

„Das ist eine Frechheit“

Nach einem intensiven Regionalliga-Spiel redeten alle nur noch über die letzte Szene des Nachmittags. Die von Pötter angezeigten sechs Minuten Nachspielzeit waren rum, als Hildesheims Torwart Antonio Brandt den Ball ein letztes Mal nach vorne schlug, die folgende Kopfballverlängerung landete bei Fred Mc Mensah Quarshie – und der 23-Jährige schob flach aus zehn Metern zum 2:2 ein. „Das ist bodenlos, das ist eine Frechheit“, sagte Rehdens Verteidiger Niklas Kiene ob des Zusatznachschlags des Schiedsrichters: „Ich hatte das Gefühl, er lässt solange laufen, bis Hildesheims Tor fällt.“ Tatsächlich war nach dem 2:2 Feierabend.

Durch dieses Remis verharrt Rehden auf Platz 15, die Lage ist angesichts von mutmaßlich fünf Absteigern brenzlig. Zumal Rehden zwei Tage zuvor gegen Lohne, ebenfalls ein Konkurrent von unten, mit 1:2 verlor. „Natürlich hatten wir uns viel mehr vorgenommen als diesen einen Punkt aus zwei Spielen“, bekannte Mittelfeldspieler Josip Tomic. „Wir hätten nur noch diesen einen Zweikampf gewinnen müssen“, seufzte er mit Blick auf das 2:2, „dann hätten wir jetzt zwei Punkte mehr.“

Schlampiger Pass führt zum 0:1

Zu Spielbeginn schien aber selbst dieser eine Punkt weit weg zu sein. Hildesheim setzte fahrige Rehdener früh unter Druck, hatte schon nach neun Minuten drei Torschüsse zu verzeichnen. Beim 0:1 (20.) half der Gastgeber dann gehörig mit: Linksverteidiger Daniel Haritonov spielte einen schlampigen Rückpass, sodass Hildesheims Torjäger Moritz Göttel aus neun Metern nur noch einschieben musste. Auf Rehden wirkte der Rückstand wie eine Hallo-Wach-Pille. Plötzlich verschoben die Schwarz-Weißen besser, fanden dadurch in die Zweikämpfe und kamen zu hohen Ballgewinnen. In der 34. Minute flankte Ebrima Jobe von links, mit Gefühl und Präzision vollendete Shamsu Mansaray volley aus 14 Metern ins rechte Toreck – 1:1. Neun Minuten später schepperte ein 25-Meter-Schuss von Rehdens Tony Lesueur an den Querbalken.

Kapitän fliegt vom Platz

Halbzeit zwei begann ohne Aufreger, ehe BSV-Kapitän Pierre Becken nach Foul an Hady El Saleh die Gelb-Rote Karte (63.) kassierte. Rehden igelte sich nicht ein, kam vielmehr zum 2:1 (67.), als Bocar Djumo nach Hereingabe von Kevin Coleman per Kopfball traf. Die Gastgeber verteidigten die Führung in Unterzahl kompakt und clever, ehe die 97. Minute anbrach.

Weit nach Spielschluss suchte Arambasic noch mal das Gespräch in der Schiedsrichter-Kabine. Dort sei ihm erklärt worden, dass der Referee aufgrund eines Zeitspiels bei der Ausführung eines Einwurfs spontan noch mal eine Minute drauf gepackt habe. „Das ist sein Ermessensspielraum“, sagte Rehdens Trainer, der aber an den Schiedsrichterausschuss appellierte, bei der Ermittlung der Nachspielzeiten doch bitte eine einheitliche Linie zu finden.