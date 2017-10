Klare Argumente: Ein Co-Trainer als Tippgeber

Ein Beitrag von Cord Krüger. Anruf von Benjamin Priesmeier: „Also, diesmal ist ja wohl klar, wer in eurer Zeitung Spieler des Wochenendes wird“, fordert der Co-Trainer des TSV Wetschen mit humorigem Unterton. Ich ahne, wen „Benni“ meint. Natürlich Nils Unger. „Der hätte es doch mal verdient – drei Tore in einem Spiel geschossen, dann auch noch im Derby gegen Diepholz. Und dazu im fünften Spiel hintereinander getroffen!“

Ein flammendes, aber schlüssiges Plädoyer in unter zehn Sekunden. „Der Junge hat echt was hinter sich, war so lange verletzt“, fügt Priesmeier hinzu. „Außerdem“, und jetzt kommt ein nicht unwesentliches weiteres Argument zum Wohl der ganzen Mannschaft, „musste Nils schon lange keine Kiste mehr mitbringen. . .“

+ Cord Krüger Bis dahin kam ich nur zweimal kurz zu Wort. Macht nichts, wir hatten uns aber ohnehin schon für Priesmeiers Favoriten entschieden. Denn diesmal drängte sich kein effizienterer Kicker auf. Wetschens Capitano muss also demnächst auf dem Weg von seinem Haus in Hüde zum Wetscher Trainingsplatz mal beim Getränkemarkt anhalten. „Das habe ich mir gedacht“, kommentierte der Auserwählte grinsend die Bestellung seines Co-Trainers, freute sich aber trotzdem über die Wahl.

Und wir Kollegen aus der Sportredaktion begrüßen derlei Tipps. Zwar sind wir so oft wie möglich auf den Fußballplätzen, können aber nicht überall gleichzeitig zusehen. Gut möglich also, dass uns da mal ein Matchwinner entgeht – etwa ein zweikampfstarker Abwehr-Haudegen, ein eleganter Strippenzieher im Mittelfeld oder ein Keeper, der zwischen den Pfosten Punkte rettet.

