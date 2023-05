Wetschens Nachholspiel zu später Stunde

Von: Cord Krüger

Mehr als „nur“ Stürmer: Moritz Raskopp (l.) arbeitete gegen Wunstorf viel nach hinten. Auch in Eldagsen dürften er und die Wetscher Kollegen einiges zu tun bekommen. © Krüger

Weite Reise, nächtliche Heimkehr: Fußball-Landesligist TSV Wetschen bestreitet am Dienstagabend ab 20.30 Uhr im rund 130 Kilometer entfernten Eldagsen das Nachholspiel des Nachholspiels. Allrounder Ramiz Pasiov wird dann wohl passen müssen.

Eldagsen/Wetschen – Nachtarbeit statt Feiertagsfußball: Zu ungewohnter Anstoßzeit steigt am Dienstagabend um 20.30 Uhr beim gut 130 Kilometer entfernten FC Eldagsen das Landesliga-Nachholspiel des TSV Wetschen. „Der Wunsch nach der Vorverlegung vom Himmelfahrtstag kam von beiden Mannschaften“, berichtet TSV-Trainer Oliver Marcordes. So richtig in den Kram passt ihm die späte Heimkehr nicht, „aber jetzt erwarte ich auch, dass alle rechtzeitig dabei sind“.

Denn weitere Ausfälle als die ohnehin schon bekannten Verletzten können sich die Blau-Gelben nicht erlauben, mahnt Marcordes. Zwar sieht er für seinen Tabellenfünften das Aufstiegsrennen als beendet an, „aber wir setzen uns neue Ziele – und das sind 60 Punkte zum Saisonende.“ 51 hat Wetschen schon, 15 aus den letzten fünf Partien sind noch zu vergeben.

Die auf Platz 15 geführten Eldagser brauchen die Zähler dringender, weiß der B-Lizenz-Inhaber: „Wenn sie nicht gegen uns gewinnen, war es das fast schon für sie.“ Also stellt er seine Männer erneut auf verbissene Abstiegskämpfer ein. Schon Wetschens 2:0-Hinspielsieg war hart erarbeitet, „aber verdient“, urteilt Marcordes. Positiv stimmt ihn trotz der aktuellen personellen Misere, „dass die Jungs sich nicht hängen lassen und bei ihnen nicht die Luft raus ist. Das hat man bis zum Ende am Samstag gegen Wunstorf gesehen“, sagt er in Erinnerung an die knappe 2:3-Niederlage.

Mit der Luft ist es bei Ramiz Pasiov hingegen so eine Sache. Der Allrounder zog sich im Training eine schmerzhafte Rippenprellung zu und fällt wahrscheinlich aus. Auch für die zuletzt fehlenden Kevin Reinking (Zerrung) und Phil Schwierking (Adduktoren) käme ein Einsatz noch zu früh.