„Mutmacher“ vorm „Highlight-Spiel“: Brinkum trifft im Pokal-Kracher auf Oberneuland

In der Chefrolle: Brinkums spielender Co-Trainer Kevin Artmann übernimmt im Pokal-Kracher gegen Oberneuland das Coaching des verhinderten Mike Gabel. © schlickmann

Chance zur Revanche. Nach dem herben Dämpfer am ersten Spieltag trifft Bremen-Ligist Brinkumer SV erneut auf den FC Oberneuland – diesmal im Pokal (Mittwoch, 19.00 Uhr). Die bittere 0:3-Heimpleite zum Saisonstart ist für den spielenden Co-Trainer Kevin Artmann ein „Zusatzmotivator“ im Zweitrundenkracher beim Liga-Rivalen.

Brinkum – Im K.o.-Duell am Bremer Vinnenweg schlüpft der 36-Jährige einmal mehr in die Chefrolle von Mike Gabel. Der Trainer befindet sich wie in der Vorwoche auf Dienstreise in Schottland und verpasst das von ihm als „Highlight-Spiel“ bezeichnete Aufeinandertreffen. „Wir werden ihm aber wie immer tickern“, kündigt Artmann an. Seine makellose Bilanz von fünf Siegen aus fünf Spielen als Gabel-Vertreter spricht dafür, dass der Chef auf der Insel Nachricht von einem Achtelfinal-Einzug erhält.

Brinkums Pokal-Personal Ein Pokal-Einsatz von Brinkums Aladji Barrie (Sprunggelenksprobleme) war am Dienstag fraglich. Im Gegensatz zu den Langzeitverletzten wie Mert Bicakci (Muskelbündelriss) kommen Paul Niefer (zuletzt Gelb-Rot-Sperre in der Liga) und Luiz Adjei (zuletzt Adduktorenprobleme) für den Kader in Oberneuland wieder in Frage.

Das Gefühl, mit dem Artmann und sein Team in die Wiederauflage gegen Oberneuland gehen, sei „sehr gut“. Denn der Assistent sah beim jüngsten 2:2 beim OSC Bremerhaven eine ordentliche Leistung: „Gerade die erste Halbzeit war ein Mutmacher. Die Jungs verbessern sich Schritt für Schritt, die Automatismen greifen nach und nach.“ Jetzt müsse sich das Team über Siege noch das nötige Selbstvertrauen holen. „Denn das ist nach vier Punkten aus vier Spielen noch nicht da“, wie Artmann anmerkt. Bremen-Liga-Spitzenreiter Oberneuland um den Ex-Brinkumer Nicolai Gräpler, der im Sommer die Seiten wechselte, habe dagegen „eine breite Brust“, vermutet Artmann: „Sie haben eine sehr beeindruckende Serie mit vier Siegen hingelegt.“

Artmann-Einsatz nicht ausgeschlossen

Der Aushilfschef erhofft sich auch deshalb eine Leistungssteigerung im Vergleich zum Liga-Duell: „Die Gegentore waren alles Einladungen durch individuelle Fehler. Wir müssen fokussierter sein.“ Der 1:0-Torschütze aus dem Bremerhaven-Spiel könnte auf dem Feld selbst dazu beitragen, schließt einen eigenen Einsatz nicht aus: „Wir besprechen das noch im Trainerteam.“

Sieger des Duells trifft im Achtelfinale auf Weyhe oder VfL 07

Ob Artmann spielt oder nicht, der Pokal genießt bei ihm und dem Club hohen Stellenwert: „Brinkum hat ihn noch nie gewonnen. Es ist daher mit der größte Wunsch im Verein. Auch um im DFB-Pokal zu starten.“ Der Sieger des Duells in Oberneuland trifft im Achtelfinale erstmal auf den Gewinner des K.o.-Spiels zwischen den Landesligisten SC Weyhe und VfL 07 Bremen.