Mustafa Cali bleibt weitere Saison in Neuenkirchen

Von: Gerd Töbelmann

Bleibt auch in der kommenden Saison Trainer des TVN: Mustafa Cali. © töbelmann

Neuenkirchen – Keine Frage: Als Aufsteiger spielt der TV Neuenkirchen momentan eine tolle Saison in der Fußball-Bezirksliga. „Wer hätte das schon gedacht, dass wir nach 16 Spieltagen auf Platz sieben stehen?“ erklärte TVN-Vereinschef Philip Kaluza. Von den Abstiegsrängen ist der TVN mittlerweile ein gutes Stück entfernt. Da wundert es nicht, dass Neuenkirchen mit Trainer Mustafa Cali schon mal in der Winterpause Nägel mit Köpfen machte, sodass Cali auch für die kommende Saison Verantwortung tragen wird.

„Das ging alles sehr schnell. Wir sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden und wollen uns mit der Mannschaft mittelfristig in dieser Klasse etablieren. Auch aus der Mannschaft kamen sehr positive Signale, dass der Trainer doch bitte bleiben möge“, erklärte Kaluza und meinte weiter: „Die Zusammenarbeit mit Mustafa gilt auch für den Fall der Fälle, dass wir doch noch in die Kreisliga gehen sollten. Aber das Wort Abstieg nimmt bei uns erst gar keiner in den Mund.“

Für Cali selbst stand ein Wechsel auch nicht zur Debatte: „Es macht mir mit den Jungs hier sehr viel Spaß, und ich habe mit der Mannschaft noch einiges vor. Von daher macht die Verlängerung Sinn.“