Mumpese-Rückkehr perfekt: Brinkum vermeldet Verpflichtung des Mittelstürmers

Teilen

Zurück in Brinkum: Gordy Mumpese. © Terwey

Die Generalprobe gegen die A-Jugend des FC Oberneuland musste Kevin Köhler kurzerhand absagen. Der Trainer des Brinkumer SV verzichtete „aufgrund der angespannten personellen Situation“ bei seinem Team auf die ursprünglich als letztes Tespiel vorm Fußball-Bremen-Liga-Restart angesetzte Samstagspartie. Wegen des zuletzt engen Kaders freut sich Köhler umso mehr über drei Winter-Neuzugänge, die er am Sonntag vermeldete und die er im ersten Punktspiel des Kalenderjahres gegen Geestemünde am Samstag einsetzen kann.

Brinkum – Denn fix ist nun die Rückkehr von Gordy Mumpese, der bereits Testspielminuten bekam, bei dem zuletzt aber noch Freigabe-Modalitäten mit Liga-Rivale BTS Neustadt zu klären waren. „Uns fehlt Durchschlagskraft im Zentrum. Gordy bringt da viel Präsenz und Wucht mit, kann Bälle festmachen“, sagt Köhler über den Mittelstürmer. Ebenfalls für die Offensive verpflichteten die Brinkumer den 19-jährigen Bremer Kerim Akpinar von Liga-Konkurrent OSC Bremerhaven. „Er ist in seinem ersten Herrenjahr und hat viel Entwicklungspotential“, meint Köhler. Neu für den Defensivverbund kommt zudem Nuhat Kacar. Der 22-Jährige war zuletzt für sein Studium in Mexiko, zuvor für die SV Hemelingen aktiv. „In der Defensive sind wir besonders eng besetzt“, sagt Köhler. Erschwerend hinzu kam in der Trainingswoche die Verletzung von Luiz Adjei. Der Verteidiger zog sich einen Knöchelbruch zu, fehlt laut Trainer „mehrere Monate“.

Taha und Kaid treffen im letzten Test vorm Liga-Start

Zufrieden war Köhler indes „über weite Strecken“ mit dem 2:2 (1:1) im jüngsten Test am Freitag gegen Landesligist VfL Wildeshausen. Mohamad Taha nach Pass in die Gasse (43.) und Redouan Kaid per abgefälschtem Schuss (67.) glichen nach Gegentoren aus dem Spiel von Kevin Radke (25.) und Michael Eberle (65.) jeweils aus.