Mulweme tritt in Dikollaris Fußstapfen

Brinkum – Wenn Saimir Dikollari den Brinkumer SV am Saisonende in Richtung des SC Twistringen verlässt, bricht für den Bremen-Ligisten auch eine Vielzahl an sicheren Toren weg. Umso besser, dass der BSV nun eine andere personifizierte Torgarantie präsentieren durfte: Herman Mulweme kommt vom Liga-Rivalen TuS Schwachhausen an den Brunnenweg, und es ist eine erneute Rückkehr: Bereits zweimal stand der 30-Jährige bei den Brinkumern unter Vertrag. „Aller guten Dinge sind drei“, sagt Mulweme daher und lächelt.

„Wir geben mit Saimir einen Granatenstürmer ab, darum stand ein Angreifer ganz oben auf unserer Liste“, erklärt BSV-Trainer Mike Gabel: „Herman arbeitet und wohnt mit seiner Familie in Brinkum. Er hat mich angerufen und gesagt, er hätte Bock, wieder für den BSV zu spielen.“ Bereits im Winter hatte Gabel bei Mulweme angefragt, der Rechtsfuß wusste also vom Interesse des Coaches an seiner Person – und er freut sich auf die Zusammenarbeit mit Gabel: „Er ist ein leidenschaftlicher Trainer, das gefällt mir. Ich bin ein Typ, der Vertrauen braucht. Das weiß Mike. Und ich glaube, dass ich das von ihm bekomme.“

Und Gabel weiß, dass er von Mulweme Tore bekommt. In seinen insgesamt 183 Spielen erzielte er 110 Treffer. „Er weiß, wo das Tor steht“, sagt der Coach deshalb über seinen neuen Stürmer und zählt noch weitere Vorzüge auf: „Er ist physisch stark und arbeitet auch viel gegen Ball – das muss ja jeder bei uns.“ Am liebsten greift Mulweme über die Flügel an, wie er verrät: „Dort habe ich die Möglichkeit, über Eins-gegen-eins-Situationen noch gefährlicher zu sein.“ Doch auch die Rolle im Sturmzentrum wäre kein Problem für den Noch-Schwachhauser, der sich laut eigener Aussage „immer voll reinhängt“.

Bei aller Vorfreude auf die „sportlich reizvolle Aufgabe“ in Brinkum beschäftigt ihn aber noch die eher schmutzige Trennung von seinem alten Club. „Nachdem der Wechsel bekanntgegeben worden ist, wurde über mich hergezogen“, berichtet er über den Vorstand der Schwachauser, für die er in 73 Partien 73 Mal traf: „Ich habe so viel für den Verein geleistet, und wenn dann so nachgetreten wird, ist die Enttäuschung schon groß, da bin ich schon ein bisschen fassungslos. So etwas macht man einfach nicht.“

Erst recht nicht, wenn die Gründe für den Wechsel so gut nachvollziehbar sind. „Es ist mir wichtig, die Nähe zu meiner Familie zu haben“, erklärt der Einzelhandelskaufmann, der auch zum Ligakonkurrenten Bremer SV hätte wechseln können: „Aber da haben die Rahmenbedingungen für mich nicht gepasst. Ich hätte von Voll- auf Teilzeit umstellen müssen, und – so wichtig mir Fußball auch ist – Privates geht immer vor.“

Zum Glück für den Brinkumer SV, der damit einen neuen Topstürmer in seinen Reihen hat. fs