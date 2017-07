Multitalent Jerkovic glänzt auch über 800 Meter

Delmenhorst - Regen, Regen, immer wieder Regen. Beim Feriensportfest in Delmenhorst herrschte absolut kein Leichtathletikwetter. Die Athleten, auch die aus dem Kreis Diepholz, kamen dennoch, starteten und belohnten sich selbst mit etlichen Bestleistungen.

Elvio Kremming (LC Hansa Stuhr) fackelte nicht lange. Gleich zum Auftakt des Abendsportfestes riskierte der 15-jährige Mehrkämpfer im Speerwurf auf nasser Anlaufbahn einiges. Mit Erfolg: Im ersten Versuch gelang eine neue Bestweite von 42,10 Metern. Und auch was dann folgte, war beachtlich. Über 100 Meter kam der Stuhrer in 11,72 Sekunden bis auf 8/100 an seine Bestzeit heran.

Test für das nächste Wettkampfjahr

Danach wurde Neues probiert. „Die 200 Meter gehören nächstes Jahr zu meinem Wettkampfprogramm. Mal sehen, wie das geht.“ Auch hier holte sich Kremming, diesmal in der Altersklasse M 18, in guten 23,93 Sekunden den Sieg. Dabei kam der Stuhrer zumindest auf den ersten Metern in den Genuss der Tempoarbeit von Louis Knüpling (TSV Asendorf), der auf den Nachbarbahn lief. Der Asendorfer holte sich in Saisonbestzeit von 22,38 Sekunden den Gesamtsieg. Zuvor hatte der 23-Jährige auch das Rennen über 100 Meter in 11,17 Sekunden gewonnen.

Weitere schnelle 100-Meter-Siegerzeiten erzielten Nachwuchsläufer: In der M 14 verbesserte sich Marius Nüssle (LC Hansa Stuhr) auf 12,70 Sekunden. Fenja Schäfer (FTSV Jahn Brinkum) war in der W 15 in 13,16 Sekunden erfolgreich. Eine Zwölfer-Zeit möchte die Brinkumerin nun in Hamburg laufen: „Da hoffe ich jetzt natürlich auf gute Bedingungen.“ Teamkollegin Katarina Schmidt gewann in 13,88 Sekunden bei der weiblichen Jugend U 18.

Kohlwes dominiert das 10.000-Meter-Rennen

Über 800 Meter der weibliche Konkurrenz hatten die Stuhrerin Lea Jerkovic (LC Hansa Stuhr) sowie die beiden Brinkumerinnen Denise Jaschinski und Neeltje Cordes einen starken Auftritt. Dabei beeindruckte vor allem Newcomerin Lea Jerkovic. Erst Ende letzten Jahres schloss sich die 16-Jährige dem LC Hansa an. Dem TV Stuhr blieb sie im Tennisligabetrieb treu. In der Leichtathletik genügen ihr zwei Trainingseinheiten wöchentlich. „Aber ich laufe auch noch hobbymäßig für mich“, verriet Jerkovic. Auf der Bahn probiert sich die Stuhrerin nun über verschiedene Distanzen. Sowohl über 5000 Meter als auch über 3000 Meter hat sie sich auf Anhieb in der U 18 in der NLV-Bestenliste platziert. Und nun auch über 800 Meter, die sie in Delmenhorst mit einem starken Finish in 2:23,43 Minuten bewältigte. Es folgten Denise Jaschinski (W 15, 2:29,53 min) und Neeltje Cordes (W 13, 2:34,26 min).

Ein weiteres Highlight aus heimischer Sicht waren die abschließende 10.000 Meter. Gleich am Start verabschiedete sich Sebastian Kohlwes (LC Hansa Stuhr) von den Konkurrenten. Der Stuhrer zog einsam und gleichmäßig seine 25 Runden und ließ sich dabei auch von heftigen Regenschauern nicht stören. Mit ausgezeichnetem Ergebnis: In 31:54,45 Minuten steigerte der 28-Jährige seine Bestzeit gleich um 1:40 Minuten und steht damit nunmehr auf Platz fünf der aktuellen Landesbestenliste.

el