„Müssen anfangen zu punkten“

Offermanns Brinkumer SV vor wichtigem Spiel bei der Leher TS

+ „Spieler finden, die alles für den Verein geben“, will Trainer Dennis Offermann. Am Sonntag wird sich zeigen, ob auch Saimir Dikollari (l.) dazugehört. Foto: töbelmann

Brinkum – „Bei uns läuft momentan keiner jubelnd durch die Gegend“, sagt Dennis Offermann. Doch das ist wohl eine leichte Untertreibung. Zu prekär ist die aktuelle Situation beim Brinkumer SV, zu schwach das Fußballjahr 2019. Sechs Pleiten sowie je ein Unentschieden und Sieg stehen in der Bremen-Liga zu Buche. Doch Trainer Offermann ist vor dem Spiel am Sonntag (15.00 Uhr) bei der Leher TS bemüht, nicht den Teufel an die Wand zu malen. „Wir können ja nicht grundsätzlich die Ausrichtung ändern und hier alles über den Haufen werfen“, meint der 39-Jährige: „Es geht darum, den Jungs sachlich und genau zu vermitteln, was zu tun ist.“