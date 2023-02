„Mach’s noch einmal, Malik!“: Dreierpack im Hinspiel - Rehden hofft gegen Werder II wieder auf Memisevic

Teilen

Wiederholt er seinen Coup? Rehdens Stürmer Malik Memisevic (r.) erzielte im Hinspiel gegen Werder alle drei Tore. Auch fürs Rückspiel scheint er gesetzt. © Krüger

Es war sein Abend im Stadion „Platz 11“: Beim 3:0-Hinspielsieg des BSV Rehden Ende August erzielte Malik Memisevic alle drei Tore und rief sich dadurch bei seinem Ex-Club Werder Bremen II auf unangenehme Art in Erinnerung. Ob er im Rückspiel am Samstag ab 14.00 Uhr in den Rehdener Waldsportstätten ähnlich oft für den Tabellen-16. der Fußball-Regionalliga zuschlagen kann, bezweifelt sein Trainer Kristian Arambasic allerdings: „Die Bremer werden nach diesem Auftritt noch einen dicken Hals haben – auf uns und auf Malik. Und sie werden auf ihn besonders aufpassen. Aber es würde mir schon reichen, wenn er nur ein Tor und eine Vorlage hinbekommt. Dann sieht es schon ganz gut aus für uns.“

Rehden – Denn in der eigenen Abwehr, so hat der 45-Jährige bereits vor und während der Winterpause festgestellt, „stehen wir sicher, arbeiten grundsätzlich gut gegen den Ball und lassen kaum Chancen zu.“ Und vorn verleihe Memisevic dem BSV „Stabilität“, fasst er die Vorbereitung des 23-Jährigen zusammen: „Malik ist körperlich topfit, hat in den Testspielen mehrfach doppelt getroffen und sich so das nötige Selbstvertrauen geholt.“ Diese Mischung, hofft Arambasic, sollte „uns zu einem so wichtigen Sieg im Existenzkampf der Liga verhelfen“.

Arambasic: „Sogar eine gute Ausgangslage“ im Tabellenkeller

Als bedrohlich bezeichnet er die Lage noch nicht – obwohl sein Team nach einem Spielausfall und einer Niederlage im neuen Jahr in der Tabelle abgerutscht ist: „Eigentlich ist es sogar eine gute Ausgangslage, weil wir von den Mannschaften da unten noch die meisten Partien offen haben – darunter noch eine Reihe an Heimspielen. In denen wollen wir alles raushauen.“

Werder II muss regelmäßig Abstellungen nach oben kompensieren

Erwartet die Zuschauer da ein ähnliches Spektakel wie bei Werders 6:5 vor zwei Wochen in Delmenhorst, dem Torrekord-Spiel seit Einführung der viergeteilten Regionalliga? „So wie bei Atlas wird Werder nicht spielen“, wiegelt Arambasic ab. Zwar weiß er ebensowenig wie viele seiner Kollegen, in welcher Besetzung derartige Zweitvertretungen auflaufen. Doch während andere U-Mannschaften oftmals Verstärkungen „von oben“ bekommen, mussten die Grün-Weißen jüngst regelmäßig Abstellungen an die Profis kompensieren. Zuletzt durfte Coach Konrad Fünfstück nicht mit Tim Dietrich und Tom Berger planen, davor saßen schon mal Fabio Chiarodia und Dikeni Salifou beim Bundesligisten auf der Bank.

Vielleicht ist das ein Grund, warum Werder II „zurzeit im Niemandsland der Liga spielt“, wie es der BSV-Coach umschreibt. Eine Region, die er mit den Schwarz-Weißen gern erreichen würde.

Koruk und Chana erholen sich von Folgen eines Autounfalls

Vorübergehend nicht dabei mithelfen können Stürmer Serhat Koruk und Verteidiger Moody Chana, die sich noch von den Folgen eines Autounfalls erholen. „Beide hatten großes Glück, für einen Platz im Kader reicht es am Samstag aber wohl noch nicht“, schätzt ihr Chef. Andererseits hat er die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Winter-Neuzugang Alexander Schmitt von Beginn an spielen könnte. Doch ihm machen zurzeit ebenso Wadenprobleme zu schaffen wie Stürmer Alexander Schlobohm.

Also könnte vorn Memisevic gefragt sein – nach dem Motto: „Mach’s noch einmal, Malik!“