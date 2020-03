Elf Mosel-Treffer beim 28:20

HSG Barnstorf/Diepholz II überzeugt mit guter Abwehrarbeit

+ Traf in der ersten Halbzeit zweimal: Barnstorfs Jeldrik Heemann erzielte beim 28:20-Erfolg die Tore zum 6:5 und 7:6.

Diepholz – Die Abwehr stand: Die abstiegsbedrohte HSG Barnstorf/Diepholz II bezwang am Samstag in der Diepholzer Mühlenkamphalle Aufsteiger MTV Eyendorf mit 28:20 (13:10). Barnstorfs Spielertrainer Raul-Lucian Ferent glaubt fest an den Klassenverbleib: „Wir haben acht Punkte aus den vergangenen fünf Spielen geholt. Das war eine gute Leistung.“ Dem stimmte auch Kapitän Martin Golenia, der in der ersten Hälfte mit einer Knieverletzung ausschied, zu: „Das sind wichtige Punkte. Wir haben eine gute Deckung gespielt.“