Mosel läuft zur Gala-Form auf

Ließ es gestern in Bützfleth wieder krachen und traf 15 Mal ins Schwarze: Barnstorfs Routinier Nils Mosel.

Bützfleth - Nils Mosel, Spielertrainer beim Handball-Verbandsligisten HSG Barnstorf/Diepholz II, freute sich am Freitag bei der Sportlerwahl-Ehrung in Syke über seinen zweiten Platz. Am Sonntagabend lief der 34-Jährige nun wieder zur Gala-Form auf, steuerte zum Auswärtssieg gleich 15/3 Tore bei.

Der Tabellenzweite gewann bei der HSG Bützfleth/Drochtersen mit 30:24 (16:12). „Die Einstellung stimmte, es war eine gute Mannschaftsleistung“, sagte ein zufriedener Mosel. Eine ordentliche Vorstellung bescheinigte er Linksaußen Tobias Mundhenke (5.).

Die Gäste operierten mit einer 6:0-Deckung, Dennis Wulf und Malte Helmerking bildeten den Mittelblock. Nach anfänglichen Problemen steigerten sich die Barnstorfer. Bis zum 6:6 (10.) verlief die Begegnung ausgeglichen, dann brachte Mosel mit einem Dreierpack seine Mannschaft mit 9:6 (15.) auf die Siegerstraße. Der Aufsteiger spielte weiter aus einer sattelfesten Abwehr schnell nach vorn. Der Lohn: Sascha Recht erhöhte auf 15:9 (26.). Nicklas Frank (5) verkürzte zum 12:16-Pausenstand.

Nach dem Wechsel legte Mosel zum 19:14 (33.) und 21:17 (39.) nach. Mittelmann Osman Ahmad führte weiter Regie. Die Bützflether gaben sich vor 150 Zuschauern noch nicht geschlagen, kämpften sich mit dem Haupttorschützen Christian Funck (6/2) zurück.

Leif Eric Schmidt brachte den Tabellenneunten mit einem Doppelpack auf 24:25 (54.) heran. Mosel, der in der letzten Viertelstunde in Manndeckung genommen wurde, verwandelte einen Siebenmeter zum 26:24. Linkshänder Kevin Heemann nutzte seine Freiräume, traf dreimal. Mundhenke setzte den Schlusspunkt zum 30:24.

mbo