Moritz Raskopp erzwingt spätes Remis für Wetschen

Von: Cord Krüger

Teilen

Passt! Wetschens Moritz Raskopp (vorn) läuft an zum Elfmeter, Halvestorfs Tim Arndt (2. v. l.) und die Kollegen müssen tatenlos zusehen – und der Ball schlägt zum 2:2 ein. © Krüger

Ein spätes Elfmetertor von Moritz Raskopp brachte dem TSV Wetschen im Heimspiel gegen Landesliga-Aufsteiger SSG Halvestorf-Herkendorf immerhin noch einen Punkt beim 2:2 (1:1) ein. Raskopp schnürte damit seinen zweiten Doppelpack binnen einer Woche. Im Gegensatz zum 4:0-Derbysieg in Sulingen tat sich Wetschen diesmal allerdings sehr schwer.

Wetschen – Den pfeift nicht mehr jeder um diese Zeit! Wilken Bargemann schon. Als Nils Bollwitte am Samstag in Minute 97 zwischen Tor- und Strafraumgrenze Claas Langhorst bei einem Klärungsversuch krachend am Knöchel traf und der Stürmer des TSV Wetschen schreiend zu Boden ging, zeigte der Schiri auf den Elfmeterpunkt. Dort geht in solchen letzten Sekunden auch nicht mehr jeder hin. „Ich schon“, versicherte Moritz Raskopp nach seinem späten Tor, mit dem er dem Landesligisten im Heimspiel gegen Aufsteiger SSG Halvestorf-Herkendorf immerhin ein 2:2 (1:1) sicherte. „Höchsten Respekt“ zollte Trainer Björn Wnuck seinem Angreifer, der nach dem 4:0 am Sonntag beim FC Sulingen seinen zweiten Doppelpack in Folge schnürte.

Trainer Wnuck vermisst „Zugriff“

Das war’s allerdings an Gemeinsamkeiten dieser beiden Partien – von Wetschens identischer Startelf mal abgesehen. Doch die Leichtigkeit, Selbstsicherheit und Automatismen aus dem Derby fehlten den Blau-Gelben, die gegen die gut organisierten, ballsicheren und schnellen Halvestorfer am Rand einer Niederlage wankten. „In der ersten Halbzeit haben wir nicht den Zugriff im Mittelfeld bekommen, Halvestorf hat es im Zentrum stark gemacht“, lobte Wnuck den Gegner. Zur Pause wollte er durch die Einwechslung von Sören Sandmann sein defensives Mittelfeld stabilisieren – „aber das hat nicht funktioniert“, urteilte der Coach.

Torschütze Raskopp nervt der Chancenwucher

Raskopp hingegen trauerte den vergebenen Gelegenheiten nach: „Unser Problem ist oft, dass wir fünf, sechs sehr gute Chancen bis zur Pause haben, aber nur eine oder gar keine nutzen.“

Spieler des Spiels: Moritz Raskopp Bei seinem 1:0 nicht lange gefackelt, den Elfer zum 2:2 eiskalt versenkt: Nur Wetschens Stürmer kam gegen den kompakten Aufsteiger durch.

Er selbst scheiterte früh per Kopf an Keeper Tim Kallmeyer (5.), die folgende Ecke von Til-Jarne Lohaus köpfte Timo Hibbeler knapp daneben. Doch mit der nächsten Chance klingelte es: Linksverteidiger Lohaus eroberte die Kugel, schüttelte nach Doppelpass mit Ricardo Tenti einen Sahne-Diagonalball auf Moritz Raskopp aus dem Fußgelenk – und „Mulle“ schoss von rechts flach ins linke untere Eck (11.). Sicherheit gab das trotzdem nicht. Außergewöhnlich viele Wetscher Abspielfehler verhalfen den Gästen zu einem Übergewicht. Doch TSV-Schlussmann Tim Becker war bei Schüssen von Rodi Celik (14.) und Simon Eickhoff (21.) auf dem Posten. Kurz vor der Trinkpause zielte Torge Rittmeyer nach einem schnellen Konter haarscharf am leeren Tor vorbei (24.). Und nach dem „Tanken“ schickte Kevin Reinking Tenti steil, aber dessen 15-Meter-Schuss lenkte Kallmeyer ab (30.). „Wir wollten Ruhe reinkriegen und dies über mehr Ballbesitz erreichen, haben es aber nicht geschafft“, bedauerte der TSV-Coach. Jene Ruhe „hätten wir mit einer höheren Führung gehabt“, haderte Raskopp, „stattdessen kassieren wir blöde Gegentore.“

Landesliga Hannover TSV Wetschen - SSG Halvestorf-Herkendorf 2:2 (1:1) - Wetschen: Becker - F. Raskopp, Hibbeler, Schwierking, Lohaus - Reinking (62. Pasiov), L. Heyer - Rittmeyer (71. Thelken), Suljevic (46. Sandmann), Tenti (71. Langhorst) - M. Raskopp. Tore: 1:0 (11.) M. Raskopp, 1:1 (39.) Vespermann (Foulelfmeter), 1:2 (58.) Eickhoff, 2:2 (90.+7) M. Raskopp (Foulelfmeter). Schiedsrichter: Wilken Bargemann (TSV Lemke).

Das erste nach einem Ballverlust von Lohaus. Tenti musste hinten helfen und konnte Mehmet Özün nur per Zupfer im Strafraum stoppen. Den Elfmeter versenkte Sören Vespermann unten rechts zum 1:1 (39.). Und den Rückstand nahm TSV-Keeper Tim Becker auf seine Kappe: „Ich wollte den Ball nicht direkt spielen, sondern ihn mir auf den rechten Fuß legen“, erinnerte er sich an die Szene vor seinem Tor: „Das war aber zu weit rechts und quasi ein Pass auf den Torschützen.“ Simon Eickhoff bedankte sich mit dem 2:1 ins leere Gehäuse (58.).

Wnuck machte Becker allerdings keinen Vorwurf: „Als Torwart ist jeder kleine Fehler sofort tödlich.“ Stattdessen erinnerte er daran, dass seine Nummer eins die Blau-Gelben mit einer Wahnsinns-Parade gegen Vespermann im Spiel hielt (80.). „Trotzdem: Wenn es beim 2:1 geblieben wäre, hätte ich lange über meine Aktion nachgedacht“, gestand Becker. Nur gut, dass ihm „Mulle“ Raskopp dies ersparte.