Moralboost für die Derbywoche: TuS Sulingen wirft Mühlenfeld im Elfmeterschießen aus dem Pokal

Von: Felix Schlickmann

Traf zum Ausgleich und steuerte auch im Elfmeterschießen ein Tor bei: Sulingens Stürmer Janik Dieckmann. © Rehnert

Fußball-Landesligist TuS Sulingen feiert das Weiterkommen im Bezirkspokal. Das Team von Trainer Iman Bi Ria setzte sich am Ostermontag beim TSV Mühlenfeld mit 6:5 (2:2, 0:2) nach Elfmeterschießen durch. Elferkiller Ole Sänger wird bei seinem Debüt gleich zum Helden.

Neustadt – Mit so viel Drama hatte Iman Bi Ria am Montag nicht gerechnet. „Aber ich war sehr entspannt an der Seitenlinie“, sagte der Coach des TuS Sulingen lächelnd – auch während des Elfmeterschießens. Mit 6:5 (2:2, 0:2) setzten sich seine Fußballer am Ende in der Gesamtheit durch und schossen den TSV Mühlenfeld damit vom Punkt in der vierten Runde aus dem Bezirkspokal. „Solche Situationen sind enorm wichtig für die Psyche, für die Mentalität, zurückzukommen, zu gewinnen“, betonte Bi Ria, der sich über einen wilkommenen Schub für den Landesliga-Abstiegskampf freute.

Fußball-Bezirkslpokal, Vierte Runde: TSV Mühlenfeld - TuS Sulingen 5:6 n.E. (2:2, 1:0) Sulingen: Sänger - Dalkiran (49. Greifenberg), Michael, Dieckmann, Schmidt, Uschpol (46. Klare), Hibbeler, Ngama Ngama (45. Miklis), Rabens, Hollmeyer, Ac (46. Fehse). Tore: 1:0 (40.) Mesenbring, 2:0 (45.+2) Alker, 2:1 (76.) Greifenberg, 2:2 (87.) Dieckmann. Elfmeterschießen: Sänger pariert zweimal, Hollmeyer, Fehse, Dieckmann und Rabens treffen, Greifenberg verschießt. Schiedsrichter: Thomas Platz (LSV Alexandria).

Mit der angekündigten Rotation starteten die Sulestädter ins Spiel beim Bezirksligisten. Die A-Jugendlichen Fyn Hollmeyer und Marlon Michael starteten, und Timo Hibbeler spielte nach seinem Kreuzbandriss erstmals wieder über 90 Minuten. Der Verteidiger verlieh dem TuS „Stabilität“, lobte sein Trainer – und Hibbeler könnte in der intensiven Woche mit dem Derby beim TSV Wetschen am Mittwoch und der Partie beim 1. FC Sarstedt am Samstag „eine gute Alternative“ werden. Denn William Ngama Ngama (Knieprobleme) und Hasan Dalkiran (Schlag auf den Fuß) schieden am Montag verletzt aus.

Torjäger Patrick Mesenbring trifft für Mühlenfeld

Ansonsten kam von den Sulingern allerdings wenig, entsprechend verdient war die Mühlenfelder Führung. Patrick Mesenbring (40./laut Bi Ria aus „klarer Abseitsposition“) und Tobias Alker (45.+2) erzielten die Tore.

Jan Rabens auf dem Weg zum Sieg gehindert

Doch es ging kein Ruck durch die Sulinger Mannschaft. Nach dem Wechsel gab es auf dem Acker in Neustadt am Rübenberge (Bi Ria: „Fußballspielen war überhaupt nicht möglich“) kaum Chancen – bis der eingewechselte Lennart Greifenberg seinen TuS mit einem Freistoßstrahl zurückbrachte (76.). „Damit sind wir dann aufgewacht“, meinte der Coach. Hollmeyer brach auf der linken Seite durch, seine Hereingabe drückte Janik Dieckmann über die Linie – 2:2 (87.). Beinahe wäre den Gästen noch der Sieg in der regulären Spielzeit gelungen, Jan Rabens war frei durch, wurde jedoch gefoult. Der Freistoß brachte dann nichts ein.

Elferkiller Ole Sänger pariert zweimal

Dafür glänzte Sulingen im Elfmeterschießen. Hollmeyer, Julian Fehse, Dieckmann und Rabens trafen, Ole Sänger parierte in seinem ersten Pflichtspiel für Sulingen doppelt – und der TuS war eine Runde weiter.

„Die Jungs haben Moral bewiesen“, attestierte Bi Ria: „Es war wichtig für uns, mit einem Erfolgserlebnis ins Derby zu gehen. Wir wollten das positive Ergebnis – da ist auch die Aufstellung egal. Die Stimmung in der Truppe ist natürlich super.“