Abstiegsbedrohter Verbandsligist schlägt Marienhafe 24:22

Sulingen - Was für ein Kraftakt: Mit 24:22 (10:9) haben sich die abstiegsbedrohten Handballer des TuS Sulingen am Samstagabend vor heimischer Kulisse gegen TuRa Marienhafe durchgesetzt.

Damit wahrt die Mannschaft von Hartmut Engelke einen Spieltag vor Schluss weiterhin ihre Chance auf den Klassenverbleib in der Verbandsliga Nordsee. Bester Werfer auf Seiten der Gastgeber war Jan Mohrmann, der mit seinen sieben Treffern maßgeblichen Anteil am knappen Erfolg hatte. „Wir haben immer an unsere Chance geglaubt, sind bis zum Ende geduldig geblieben und haben so den Sieg über die Zeit gerettet“, freute sich Sulingens Übungsleiter Hartmut Engelke über das couragierte Auftreten seines Teams.

Doch gerade in der Anfangsphase hatte Sulingen noch Probleme mit dem Gegner. „Ich habe meinen Spielern schon angemerkt, dass sie nervös waren. Ich kann es ihnen auch nicht verdenken. Dafür war ich die Ruhe selbst“, meinte Engelke, dessen Spieler bereits nach zwölf Minuten einem 2:5-Rückstand hinterherlaufen mussten. „Doch mein Team bewies Moral“, freute sich der Coach. Erst verwarf Marienhafes Remmer Janssen beim Stand von 5:4 (18.) einen Siebenmeter, anschließend traf Jannik Knieling zum 5:5 (19.). Sulingen blieb von da an auf Tuchfühlung und durfte sich zum Pausentee über eine 10:9-Führung freuen.

„Leider haben wir es auch im zweiten Durchgang nicht geschafft, unsere Nervosität abzulegen“, monierte Engelke. Bis zur 46. Minute blieb es daher beim knappen Rückstand von 15:16. Doch dann drehten die Hausherren noch einmal richtig auf, kamen erst zu einer 17:16-Führung (48.) und im Anschluss durch Björn Meyer sogar zu einem 20:17 (54.). Eine konzentrierte Schlussphase brachte am Ende dann den verdienten 24:22-Erfolg.

Da der OHV Aurich bereits aus der 3. Liga West abgestiegen ist, ist auch der zehnte Tabellenplatz, den aktuell der TuS Sulingen einnimmt, ein fester Abstiegsrang. Dennoch fällt die Entscheidung um den Klassenerhalt erst am kommenden Samstag – dem letzten Spieltag. Sulingen muss dann seine Partie beim Vierten HSG Barnstorf/Diepholz II unbedingt gewinnen und auf Ausrutscher des Neunten TV Langen oder des Achten SG Neuenhaus/Uelsen hoffen. Erst dann wäre der TuS sicher gerettet. Während Langen im Parallelspiel den VfL Fredenbeck II zu Gast hat, ist Neuenhaus bei der HSG Delmenhorst gefordert.

jdi