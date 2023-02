Kapitän Tiras fehlt Brinkum gegen OSC, Tekin geht vorweg

Von: Felix Schlickmann

Angriffslustig: Mohammed Tekin (rechts) ist der Gegner „wurscht. Ich will gewinnen!“ © Schlickmann

Der Brinkumer SV lässt Konstanz vermissen – und Trainer Kevin Köhler sucht in diesem Zusammenhang nach Führungsspielern. Gegen den OSC Bremerhaven fällt auch noch Kapitän Enes Tiras aus. Mohammed Tekin will dafür vorweggehen.

Brinkum – Mohammed Tekins Selbstvertrauen hat nicht gelitten. „Auf jeden Fall!“, antwortet der Fußballer wie aus der Pistole geschossen auf die Frage, ob sein nächster Elfmeter wieder reingeht. Solche Ansagen sprechen für Tekins Mentalität, die sein Brinkumer SV in diesen Tagen richtig gut gebrauchen kann. Lernen mit Fehlern und Problemen umzugehen, das muss der Bremen-Ligist beweisen, am besten schon gegen den OSC Bremerhaven (Samstag, 14.00 Uhr). Tekin geht trotz des Fehlschusses vom Punkt bei Werder Bremen III (1:1) voran.

„Ich habe schon bei Uphusen viel Verantwortung übernommen, das mache ich sehr gerne“, betont der erst 20-Jährige. Ein Glücksfall für seinen Trainer in einer schwierigen Situation – und ein eventueller Problemlöser. „Wir müssen Konstanz in unser Spiel reinbekommen“, fordert Kevin Köhler nämlich, „und Konstanz hat viel mit Kommunikation zutun – auch auf dem Feld. Da müssen die Jungs mehr Führung übernehmen.“ Tekin habe „gute Ansätze“, lobt sein Coach: „Er ist da weiter als viele andere in unserer Mannschaft. Mo hat ein gutes Level, an dem du arbeiten kannst. Er kann sich da hineinentwickeln.“

Kanigowski übernimmt die Binde

Am Samstag ist Tekins Präsenz wichtiger denn je. Denn von den wenigen Führungsspielern, die Brinkum seit den Abgängen von Trainer Mike Gabel und vielen „seiner“ Akteure bleiben, fehlt nun auch noch Enes Tiras. Der Kapitän sitzt eine Gelb-Sperre ab. Timo Kanigowski übernimmt die Binde, sein Stellvertreter ist: Tekin.

Köhler will die Last jedoch nicht auf ihn (allein) abladen. „Es gibt natürlich die Führungsspieler, aber am Ende stehen elf Jungs auf dem Platz, und jeder muss ein Stück weit Verantwortung übernehmen“, sagt er. „Das sehe ich ähnlich“, pflichtet Tekin bei: „Natürlich muss ich vorweg gehen, aber du kannst nicht immer alle motivieren.“ Am Ende sei es eine Frage des Typs, glaubt der zentrale Mann: „Es gibt welche, die kaum reden, und es gibt welche, die vorwegmarschieren.“ Den Rückschluss, dass die aktuelle BSV-Mannschaft zu wenige Lautsprecher hat und darum keinen Erfolg haben kann, lässt Tekin aber nicht zu: „Man kann sich da schon reinentwickeln – wenn man das will.“

Wir haben eine junge Mannschaft, darum ist die Gelegenheit umso besser.

Gegen den Tabellendritten sollte die Motivation dafür gegeben sein. Köhler hat „die Hoffnung, dass so ein Spiel vielleicht noch mal ein bisschen mehr kitzelt, die Spannung eine andere ist“. OSC sei „ein spielstarker Gegner“ mit hoher „individueller Qualität“, betont der Coach: „Du musst brutal kompakt verteidigen.“ Vielleicht komme die Qualität der Seestädter seinem Team aber auch ein wenig entgegen, meint Köhler: „Wir müssen mal nicht nur das Spiel machen.“

Tekin, der ankündigt, noch mal Elfmeter zu üben, wär’s nur bedingt recht. „Ich will eigentlich immer den Ball haben, gebe ihn ungerne ab“, sagt er lächelnd. Ein weiteres Indiz seines Selbstbewusstseins. So wie der Blick auf den Gegner: „Es ist mir wurscht, gegen wen wir spielen. Ich will gewinnen!“