Wetschens Mittendorf gefällt’s auch als Joker

Von: Cord Krüger

In „meinem großen und guten Freundeskreis“ jubelt Hinnerk Mittendorf (links) am liebsten – wie hier nach seinem ersten Saisontor Anfang September gegen Godshorn. © Krüger

Vier Teilzeit-Einsätze, zwei Tore - gewiss keine schlechte Quote für Hinnerk Mittendorf. Doch der Stürmer des Fußball-Landesligisten TSV Wetschen stellt keine Ansprüche. Am Sonntag in Garbsen würde er natürlich schon gern wieder knipsen, aber er weiß um die Alternativen im Angriff.

Wetschen/Garbsen – Im Urlaub haben sie ihre Akkus aufgeladen. Mit den Rückkehrern Christoph Hainke, Ricardo Tenti und Philip Kürble ging’s im Dienstagstraining des TSV Wetschen heiß her. „Auch im Abschlussspiel war richtig Feuer“, freute sich Trainer Oliver Marcordes über den Einsatz – nicht nur der drei wieder eingetroffenen Offensivkräfte, sondern des gesamten Landesliga-Kaders. Vielleicht gaben alle dermaßen Gas, „weil jeder weiß: So gut ich im Spiel auch bin, sitzt mir der Kollege von der Bank nach meiner Auswechslung im Nacken.“

Aktuellstes Beispiel: Hinnerk Mittendorf. Am Samstag während des Auftritts bei BW Tündern reichten ihm die letzten 30 Minuten, um als Joker die Partie mit einer Vorlage und einem Tor zum 2:1 zu drehen. Natürlich würde der Stürmer am Sonntag ab 15.00 Uhr beim TuS Garbsen gern seinen dritten Treffer im dann fünften Einsatz nachlegen, doch er stellt keine Ansprüche: „Ich weiß um meine Rolle“, beschwichtigt der 25-Jährige: „So lange ich spüre, dass ich zu diesem Spielerkreis gehöre und dort gebraucht werde, ist alles gut.“

„Habe hier einen guten und großen Freundeskreis“

Der Bankkaufmann hat eben nicht vergessen, woher er kommt – von seinem bodenständigen Heimatverein „Friesen“ Lembruch, für den er seit der G-Jugend bis zur ersten Männermannschaft alles durchlaufen hat. 2018 lotste ihn der damalige Trainer Thomas Otte nach Wetschen – aus der 1. Kreisklasse in die Bezirksliga. „Das war schon ein deutlicher Unterschied.“ Dass er nun bereits die dritte Saison in der Landesliga spielt und dort teils frühere Regionalliga-Verteidiger anläuft, „ist doch weltklasse“, findet Mittendorf. Wechselgedanken hegte der Rehdener da trotz ausbaufähiger Spielanteile nicht: „Ich kann mit dem Rad zum Training fahren, habe hier einen guten und großen Freundeskreis in der Mannschaft – eine tolle Geschichte.“

Man kann also sagen: Nicht Olli hat mich aus Lembruch geholt, sondern ich ihn!

Der Zusammenhalt führe dazu, dass „bei uns keiner sauer ist, wenn er mal nicht spielt. Dieser Teamgeist, über den in Wetschen so viel gesprochen und geschrieben wird, ist wirklich so.“ Damit wollen Mittendorf & Co. jetzt weiter Punkte sammeln. „Es wäre nett, wenn wir uns wie in der letzten Saison bis zur Winterpause noch ein Polster mit dem einen oder anderen Punkt zulegen könnten – auch mit dem Blick nach unten“, mahnt der Angreifer.

Trainer Marcordes: „Auswärts können wir es momentan besser“

Unten, knapp über dem Strich, rangieren derzeit die Garbsener, mit 25 Gegentoren aus elf Spielen „beim bloßen Blick auf die Zahlen hinten anfällig“, vermutet Trainer Marcordes. Durch die nun zurückgekehrten Offensiv-Alternativen hofft er auf drei Punkte beim TuS. Sogar Torge Rittmeyer, in Tündern mit einem Nasenbeinbruch ausgewechselt, dürfte wieder mitmischen. „Es ist nur eine leichte Fraktur, die nicht operiert werden muss. Aber das soll Torge selbst entscheiden“, sagt sein Coach: „Die Gesundheit geht vor.“

Vielleicht klappt es ja auch ohne den Flügelflitzer mit Zählbarem: „Auswärts können wir es momentan ja besser als zu Hause“, scherzt Marcordes mit Blick auf die vier Siege in der Fremde. Allerdings bangt er um den an einer Zerrung laborierenden Abwehrchef Sören Sandmann. Über eine solche Verletzung klagt auch Defensivkollege Ruwen Schilling, der jedoch definitiv ausfällt.

Bisher zwei „geschichtsträchtigte“ Begegnungen mit Garbsen Erst zwei Duelle gab es für den TSV Wetschen gegen den TuS Garbsen – und beide hatten es in sich: im November 2015 der 4:0-Brustlöser des damaligen Landesliga-Kellerkinds im ersten Spiel unter Interimscoach Friedel Holle, dann das 1:1 am letzten Spieltag Ende Mai 2016 zur finalen Rettung mit anschließender Klassenerhalts-Spontanparty im Garbsener Stadion. Letzte noch heute in Blau und Gelb spielende Zeitzeugen: Lukas Heyer, Steffen Winkler und Philipp Nüßmann. (ck)