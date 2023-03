Mittendorf ab Sommer wieder in Lembruch: Wetscher kehrt zurück zu seinem Jugendverein

Von: Cord Krüger

Heimkehr: Nach fünf Jahren in Wetschen schließt sich Hinnerk Mittendorf wieder seinem Jugendverein SV „Friesen“ Lembruch an. © Krüger

Eine gehörige Portion Stolz schwang in der Stimme von Ulf Schierbaum mit: „Im Sommer bekommen wir einen Neuzugang aus der Landesliga“, verkündete der Spartenleiter des Fußball-Kreisligisten SV „Friesen“ Lembruch. Doch so neu ist der „Neue“ nicht: Denn in Lembruch spielte Hinnerk Mittendorf von der G-Jugend bis zur ersten Herren, ehe er 2018 zum TSV Wetschen in die Bezirksliga wechselte.

Lembruch/Wetschen - Inzwischen mischt Wetschen in der Landesliga oben mit, Mittendorf weiß, was er zurücklässt, „aber ich bin mit mir im Reinen“, erklärt der Stürmer: „In Wetschen habe ich den Luxus einer tollen Truppe, eines Freundeskreises – doch das finde ich in Lembruch auch vor. Mit einigen, mit denen ich früher gespielt habe, stehe ich dann wieder auf dem Platz.“

Weniger Aufwand, mehr Spielanteile

Allerdings muss der Bankkaufmann in der Kreisliga einen weniger hohen Aufwand betreiben als in der Landesliga und den damit verbundenen Fahrten zu Auswärtsspielen. „Darüber hinaus hofft Hinnerk bei uns auf mehr Spielanteile – und die wird er bekommen“, sichert ihm Schierbaum schon jetzt zu.

Lembruch fragte Jahr für Jahr an

Vorige Woche teilte der 25-Jährige seinen Entschluss den Wetscher Teamkollegen mit. „Die Tatsache, dass Thorsten Dünnemann und Rainer Mannel bei uns als Trainer verlängert haben, hat bei ihm den letzten Ausschlag gegeben“, schildert Schierbaum. Mittendorf wiederum freute sich, dass „Lembruch Jahr für Jahr bei mir angefragt hat, wie es mit mir und Wetschen aussieht. Und mein Jugendverein wäre auch immer mein erster Ansprechpartner gewesen, wenn ich noch einal hätte wechseln wollen. Für ein komplett neues Umfeld bin ich nicht so der Typ.“

Nun hofft der in Rehden wohnende Angreifer, dass der SV Friesen Lembruch den Klassenerhalt schafft. „Ich würde zwar auch den Weg in die 1. Kreisklasse mitgehen, aber in der Kreisliga ist es natürlich schöner.“