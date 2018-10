Heiligenroder Herren schlagen Gifhorn klar mit 9:4

Viel Lob für Jan Mudroncek

Nach seiner Erkrankung wieder voll da: Heiligenrodes Andre Nieber, der unbesiegt blieb.

Heiligenrode - Richtungsweisender Erfolg für den TSV Heiligenrode in der Tischtennis-Verbandsliga der Herren: Gegen den TTC Schwarz-Rot Gifhorn triumphierten der neue Spitzenspieler Jan Mudroncek und Co. mit 9:4 und bauten so ihr Punktekonto auf gute 3:1-Zähler aus.