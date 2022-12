Sportlerwahl: Mit Teamgeist ist (fast) alles möglich - Sudweyher C-Jugend-Korbballerinnen holen DM-Silber

Von: Neele Knief

Große Freude: Die C-Jugend des TuS Sudweyhe holte DM-Silber. Dabei waren (hinten v.l.): Fiona Meyer, Charlotte Nunnenkamp, Maia Dörgeloh, Annika Gutsmann, Jule Gründemann, und Linda Brings sowie (vorn v.l.): Martina Suhling, Paula Nullmeyer, Janne Friedrich, Luana Münstermann, Vayona Jungemann und Ute Behrmann. © tus sudweyhe

Für die C-Jugend-Korbballerinnen des TuS Sudweyhe war es ein ganz besonderes Jahr: Auf den Bezirksmeistertitel folgte die Goldmedaille bei der Landesmeisterschaft und damit die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft (DM). Dort unterlag das Team einzig dem bayerischen Gegner im Finale und feierte am Ende den zweiten Platz.

Sudweyhe – Wenn die Mannschaft gemeinsam an dieses Jahr zurückdenkt, blicken die Spielerinnen voller Stolz auf die Deutsche Meisterschaft. „Das war unser größter Erfolg bisher und eine ganz besondere Erfahrung“, erzählt etwa Luana Münstermann, wenn sie sich an den Mai dieses Jahres erinnert. Bereits vor der Corona-Pause schafften die Spielerinnen die Qualifikation zur Landesmeisterschaft in der D-Jugend. Damals musste die Meisterschaft ausfallen – umso schöner, dass dem Team die Qualifikation im nächsten Anlauf wieder gelungen ist. Viel trainieren konnte der TuS in der langen Pause nicht, daher ist der Erfolg umso wertvoller. „Auch wenn wir die Vorbereitung vor den Turnieren nochmal intensiviert haben, fehlte den Mädels in der Unterbrechung schon Spielpraxis. Das haben sie aber super kompensiert“, so Trainerin Ute Behrmann.

„Fokus auf der DM“

In diesem Jahr war der Landesmeistertitel sogar nur eine Zwischenstation, denn es folgte die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften. „Deshalb ist die C-Jugend auch immer eine besondere Altersklasse, da liegt der Fokus auf der DM“, so Trainerin Martina Suhling. Die nächste Chance bietet sich im Korbball erst wieder in der A-Jugend.

„Wir halten zusammen“

Dass beim großen Saisonhighlight der Erfolg nicht ausblieb, lag zudem an dem großen Zusammenhalt innerhalb des Teams, denn die Spielerinnen bilden auch außerhalb des Spielfeldes eine Einheit. Neben den wöchentlichen Trainingseinheiten stehen regelmäßige Aktivitäten auf dem Programm. „Uns zeichnet insbesondere unser Teamgeist aus, und das merkt man auch im Spiel – wir halten zusammen“, schwärmt Münstermann vom Spaß, den sie mit ihren Mitspielerinnen hat.

Viele spielen bereits seit der F-Jugend Korbball

Viele der Mädchen gehen bereits seit der F-Jugend dem Korbballsport nach und sind ein eingespieltes Kollektiv. Das machte sich auch in den Partien bemerkbar, in denen sich der TuS gegen unbekannte Gegner beweisen musste. „Die meisten Gegner waren uns völlig unbekannt. Und trotzdem entschieden wir die Spiele für uns, weil wir auf unsere Stärken vertraut haben“, erklärt Behrmann. Auf beiden Meisterschaften wartete auch der Nachbar aus Emtinghausen. „In der Saison war Emtinghausen noch etwas souveräner als wir, aber in den entscheidenden Spielen haben wir uns durchgesetzt“, erinnert sich Linda Brings, Dritte im Trainergespann.

Drei Spielerinnen gehen in der neuen Saison wieder in der C-Jugend auf Medaillenjagd, der Rest spielt altersbedingt in dieser Spielzeit bereits in der B-Jugend.

