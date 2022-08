Neele Eckhardt-Noack hat ein „Lächeln im Gesicht“

Von: Malte Rehnert

Teilen

In München noch mit Top-Sprüngen im Olympiastadion, nun aber erst mal am Schreibtisch: Neele Eckhardt-Noack lernt in den kommenden Monaten für ihr Staatsexamen. © dpa

Dreispringerin Neele Eckhardt-Noack ist sehr zufrieden mit ihrem vierten Platz bei der Leichtathletik-EM in München. Jetzt macht die ehemalige Athletin des TSV Asendorf erst mal Pause – und ihr Staatsexamen.

München/Asendorf – Am Wochenende kehrt Neele Eckhardt-Noack mal wieder zurück in heimische Gefilde. Sie weilt bei einer Hochzeit in Bremen. Und wenn sie schon mal da ist, kann sie doch eigentlich direkt den Brokser Markt besuchen. „Oh, eine gute Idee. Vielleicht mache ich einen kleinen Abstecher“, sagt die 30-Jährige mit einem Schmunzeln. Früher ist die Asendorferin, die einst beim dortigen TSV mit der Leichtathletik begann, jedes Jahr über den großen Rummel im Nachbarort geschlendert. Zuletzt fehlte oft die Zeit, doch nun böte sich die Gelegenheit. Mit ihrem Auftritt bei den European Championships in München, wo sie auf Platz vier flog, hat die Dreispringerin ihre Saison beendet.

Und es wird eine Weile dauern, bis Eckhardt-Noack wieder in einem Wettkampf in die Grube segelt. Nach der EM und einer kurzen Verschnaufpause richtet die Jura-Studentin ihren Fokus jetzt auf ihr erstes Staatsexamen, das sie im Januar schreiben will. Die Hallensaison fällt flach, Priorität hat in den kommenden Monaten das Lernen. „Es wird ganz schön stressig“, ahnt sie. Da trifft es sich gut, dass die EM-Vierte inzwischen „eine Sorge weniger“ hat. Mit ihrem Top-Sprung in der Qualifikation von München (die 14,53 Meter bedeuteten gleichzeitig persönliche Bestweite) knackte Eckhardt-Noack bereits die Norm für die WM in Budapest im August 2023. „Ich kann fest mit der Weltmeisterschaft planen, das Thema ist abgehakt“, sagt sie und gesteht: „Darüber bin ich sehr erleichtert.“ Ab Februar gehe es dann wieder „voll los“ mit dem Sport.

Olympia in Deutschland? Ja, aber... Die Stimmung bei den European Championships im Münchner Olympiastadion – auch Neele Eckhardt-Noack fand sie „großartig. Man hatte das Gefühl, das ganze Stadion steht hinter einem. Und man kann das Publikum wirklich nur loben. Es war etwas ganz Besonderes, dort anzutreten. So etwas erlebt man nicht oft als Leichtathletin.“ Auch Dreisprung-Konkurrentinnen aus dem Ausland hätten sich beeindruckt gezeigt. Dass nach dem gelungenen Multi-Event nun wieder Rufe nach Olympischen Spielen in Deutschland kommen, kann die 30-Jährige verstehen: „Man hat miterlebt, wie sportbegeistert die Menschen hier sind.“ Allerdings ist sie „kein Fan von dem Gigantismus“, der mit Olympia einhergeht, forciert vom IOC: „Gerade in den aktuellen Zeiten ist das eher nicht angebracht.“ Aus rein sportlicher Sicht ist Eckhardt-Noack „absolut dafür, Olympia mal wieder in Deutschland zu haben. Immer. Aber man sollte es dann nachhaltiger hinbekommen.“

Dann möchte Eckhardt-Noack, die in Hannover lebt und für die LG Göttingen springt, am liebsten dort anknüpfen, wo sie in München aufgehört hat. Nach ihrer Bestleistung gelangen ihr im Finale am Freitagabend Sätze auf 14,39, 14,40 und 14,43 Meter. Eine Klasse-Konstanz und „eine Mega-Serie“, wie sie selbst urteilt. Letztlich fehlten allerdings mickrige zwei Zentimeter, um nach Bronze bei der Hallen-EM in Torun 2021 erneut Platz drei zu schaffen. Der eine Ausreißer nach oben blieb aus. „Im Leistungssport geht es darum, sein Niveau immer weiter hoch zu schrauben. Das braucht Zeit, ist mir in dieser Saison insgesamt aber sehr gut gelungen.“ Nur im EM-Finale dann leider nicht mehr. Auch, „weil meine Sprünge technisch nicht überragend waren“, analysiert die 30-Jährige. Ärger über das so knapp verpasste Edelmetall ist aus ihrer Stimme jedoch nicht herauszuhören. „Ich habe München am Sonntag sehr glücklich verlassen, mit einem Lächeln auf den Lippen“, betont sie: „Klar ist es ultranervig, weil die Medaille greifbar nah war – aber ich bin trotzdem sehr zufrieden. Es waren diesmal eben andere etwas besser. Das sehe ich ganz rational.“

Sie ist, das hat München eindrucksvoll gezeigt, in toller Form und international absolut konkurrenzfähig. Endlich wieder, muss man sagen. Denn Eckhardt-Noack kennt auch andere Zeiten. 2018 und 2019 machten ihr zwei Lungenentzündungen und eine Herzbeutelentzündung schwer zu schaffen. Ans Aufhören dachte sie dennoch nicht, sie kämpfte sich durch: „Ich hatte das Gefühl, noch nicht fertig zu sein.“ Dass sie zurück zu alter Stärke gefunden hat, macht sie „dankbar und glücklich. Denn ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist.“ Der Auftritt in München habe ihr einen weiteren Schub und Motivation gegeben.

Nach dem Examen startet Eckhardt-Noack dann ihre Vorbereitung auf die WM. Sie hat aber auch schon das nächste Highlight im Hinterkopf: die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Es wären ihre zweiten nach Tokio 2021, wo sie den Endkampf um zwei Zentimeter verpasst hatte. Auch so ein enges Ding – ähnlich wie in München. „Vielleicht ist das Glück bald mal auf meiner Seite – auf dem Weg nach Paris oder gerne auch direkt dort“, sagt sie und lächelt.

Dreisprung sei eine Disziplin, die man „länger machen“ könne, „wenn der Körper mitspielt und es einem gut geht“, erzählt Eckhardt-Noack. Und ihr, das schiebt sie noch hinterher, gehe es gerade „sehr, sehr gut“.