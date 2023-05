„Mister 85 Prozent“ ist der Pokalheld: Keeper Cordes hält zwei Elfmeter – Haßbergen holt das Double

Von: Gerd Töbelmann

Seine Haßberger Kollegen wussten ganz genau, dass sie sich in erster Linie bei Keeper Ruben Cordes (links) für den Kreispokalsieg bedanken mussten. © töbelmann

Ruben Cordes war der gefeierte Held im Kreispokal-Finale. Der Keeper des Nienburger Fußball-Kreisligisten SC Haßbergen hielt beim 5:4-Sieg nach Elfmeterschießen gegen den TuS Leese gleich zwei Schüsse „vom Punkt“.

Marklohe – Der Mann ist ein echter Schrank. Mindestens 1,90 Meter, mit sehr breiten Schultern. Gegnerische Stürmer sollten es sich zweimal überlegen, mit Keeper Ruben Cordes vom SC Haßbergen in den Clinch zu gehen. Am Montag musste man jedoch Angst um den Hünen haben. Nach dem mit 5:4 gewonnenen Elfer-Krimi im Kreispokal-Finale vor 1 500 Zuschauern in Marklohe gegen den Kreisliga-Konkurrenten TuS Leese drückte eine große Traube von Mitspielern Cordes zu Boden. Der Torhüter, der nach dem 1:1 in der regulären Spielzeit gleich zwei Leeser Schüsse „vom Punkt“ pariert hatte, ward nicht mehr gesehen.

Kreispokal-Finale in Marklohe, SC Haßbergen - TuS Leese n.E. 5:4 (1:1/0:0) Haßbergen: Cordes - Fortkamp, Bultmann, Sufjan Haso (57. Beermann), Schwab, Williges, Bergmann, Mann, Penger, Lemke, Saad Haso. Tore: 0:1 (59.) Sedo Haso, 1:1 (64.) Bultmann. Elfmeterschießen: Für Haßbergen treffen Bultmann, Bergmann, Mann und Beermann. Cordes hält Elfer von Bacilius und Harmening. Schiedsrichter: Sven Ridel (FC Holtorf). Zuschauer: 1 500.

Irgendwann jedoch gab es das erste Lebenszeichen von Cordes, der sich mehr und mehr berappelte und dann auch aufstehen konnte. Dann ging die Herzerei im Stehen weiter. „Nach der Meisterschaft jetzt der Pokalsieg – das ist riesig“, schwärmte der Matchwinner: „Ich selbst finde, dass Meisterschaft und Bezirksliga-Aufstieg noch höher zu bewerten sind. Aber den Pott zu verteidigen, ist auch ein Riesending.“

Cordes hatte die Leeser Schützen Robin Baciulis und Michael Harmening regelrecht ausgeguckt, war lange stehen geblieben und bewegte sich dann nach rechts.

Trainer Tim Rehm spricht von „Krönung einer wirklich tollen Saison“

Ist Elferhalten nicht auch ein bisschen Glückssache? Vielleicht. Cordes hat aber eine Erklärung für seine Paraden: „Es gibt Elfer-Statistiken, die aussagen, dass Rechtsfüßer in 85 Prozent der Fälle aus ihrer Sicht nach links schießen. Das war heute auch der Fall.“ Und sein Trainer Tim Rehm fügte noch hinzu: „Das mit den 85 Prozent soll doch eigentlich gar keiner wissen. Aber Ruben hat ja schon diverse Elfer in dieser Saison gehalten. Das war jetzt die Krönung einer wirklich tollen Saison.“

Haso und Bultmann treffen in regulärer Spielzeit

In der ersten Halbzeit hatten sich beide Teams nicht wehgetan. „Keiner wollte einen Fehler machen“, meinte Rehm. Danach herrschte in beiden Strafräumen mehr Betrieb. Leese wurde mutiger und ging in der 59. Minute durch Sedo Haso mit 1:0 in Führung. Haßbergen schüttelte sich kurz und glich durch Michel Bultmanns 18-Meter-Freistoß zum 1:1 aus (64.), wobei Leeses Keeper Christopher Hotze kräftig mithalf. Danach gab es Chancen auf beiden Seiten, die ungenutzt blieben – und schließlich das Elfmeterschießen. Für den SCH verwandelten Bultmann, Claas Bergmann, Niklas Mann und Jan Beermann sicher. Der Held aber hieß Ruben Cordes.

Spieler des Spiels: Ruben Cordes Diese Wahl fällt wirklich nicht schwer: Wer in einem Pokalfinale zwei Elfmeter hält und dem SC Haßbergen damit das Double beschert, der hat es sicherlich verdient.