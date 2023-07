Milwaukee, Weyhe, Kassel: Carolin Bothe startet bei deutschen Leichtathletik-Meisterschaften

Von: Malte Rehnert

Zum ersten Mal bei Deutschen Meisterschaften: Die Weyherin Carolin Bothe freut sich riesig auf Kassel. © Bothe

Sie lebt eigentlich in den USA, momentan aber wieder in der Heimat in Weyhe - und reist am Wochenende nach Kassel: Carolin Bothe (25), einst beim LC Hansa Stuhr, hat sich für die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften qualifiziert und startet am Samstag über 800 Meter. Auch ihr früherer Vereinskollege Lasse Pixberg (21), inzwischen bei Werder Bremen, ist dabei - über 110 Meter Hürden. Anna-Lena Freese dagegen wird fehlen. Die frühere Brinkumerin ist verletzt.

Kassel – Neele Eckhardt-Noack: verletzt. Anna-Lena Freese: auch verletzt. Zwei Leichtathletinnen aus dem Kreis Diepholz, die schon mehrfach bei Deutschen Meisterschaften am Start waren, sind diesmal in Kassel nicht dabei. Dafür rücken zwei andere in den Fokus. Die Weyherin Carolin Bothe (800 Meter) und der Stuhrer Lasse Pixberg (110 Meter Hürden) haben sich für die nationalen Titelkämpfe am Wochenende qualifiziert. Für beide ist es ein absolutes Highlight.

„Ich lese hier gerade, dass das Auestadion ausverkauft ist“, sagt Bothe während des Gesprächs: „Das wird also richtig schön.“ Knapp 20 000 Zuschauer werden die Top-Athleten Deutschlands kräftig anfeuern. „Ich freue mich total, dass es geklappt hat. Und ich werde es genießen“, kündigt die 25-Jährige an. Sie war während ihrer Juniorenzeit beim LC Hansa Stuhr nie bei den „Deutschen“ und feiert nun in Kassel ihr DM-Debüt. „Ich habe mich eben Stück für Stück rangearbeitet“, sagt Bothe und schmunzelt.

Wettkämpfe in ihrem Heimatland waren für die 800-Meter-Spezialistin, seit Januar für die LG Olympia Dortmund aktiv, in den vergangenen Jahren eher die Ausnahme. Nach ihrem Abitur verabschiedete sich Bothe 2016 in Richtung USA (nach Kalifornien). 2017 kehrte sie zurück, machte in Osnabrück ihren Bachelor – und verschwand danach wieder in die Vereinigten Staaten (diesmal nach Milwaukee). Dort arbeitet sie als Personalmanagerin für ein Unternehmen, das europäischen Athleten Sportstipendien in den USA vermittelt. Und dort schaffte sie auch die Qualifikation für Kassel. Am 3. Juni lief sie in Nashville 2:09,52 Minuten. Persönliche Bestzeit, DM-Ticket in der Tasche.

Am Samstag darf sie sich nun auf ganz großer Bühne beweisen – wie zuvor erst einmal bei den nationalen Meisterschaften 2022 in den USA. Um 13.18 Uhr startet sie in einem von drei Vorläufen. Die besten Acht landen letztlich im Finale. Dass sie dazugehört, glaubt Bothe – auch mit Blick auf die teils deutlich schnelleren Quali-Zeiten der Konkurrenz – eher nicht: „Dafür bräuchte ich den perfekten Lauf.“ Und wohl auch noch eine Portion Glück. Sie ist realistisch und sagt: „Ich möchte einfach ein Rennen abliefern, mit dem ich hinterher zufrieden bin.“

Für Pixberg dürfte es ebenfalls ziemlich schwierig werden, in den Endlauf zu kommen. Der 21-jährige Zehnkämpfer von Werder Bremen, einst wie Bothe beim LC Hansa Stuhr, hat die Hürdendistanz erst in diesem Jahr so richtig ins Visier genommen. Im Juni wurde er in Braunschweig Bremer und niedersächsischer Landesmeister (14,70 Sekunden) und qualifizierte sich dort für die DM. Sein Vorlauf ist am Samstag um 16.00 Uhr angesetzt.

Für Bothe geht es demnächst vermutlich erst mal wieder in die USA. „Mein Visum läuft aber bald aus“, sagt die Weyherin, die momentan bei ihrer Mutter wohnt. Denkbar, dass sie bald fest nach Deutschland zurückkehrt und dann in die Nähe ihres Dortmunder Vereins zieht.

Schon seit einigen Jahren nicht mehr im Kreis Diepholz zu Hause sind Eckhardt-Noack (lebt inzwischen in Hannover) und Freese (in Stuttgart). Dass die Dreispringerin aus Asendorf in Kassel fehlt, war klar. Eckhardt-Noack (31) hat sich im Mai einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Ihr Ziel sind die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Jahr.

Der aus Brinkum stammenden Sprinterin Freese machte – mal wieder – ein gesundheitliches Problem einen dicken Strich durch die Rechnung. „Nach einer echt super Vorbereitung habe ich mich an der Wade verletzt und konnte nicht trainieren“, seufzt die 29-Jährige vom VfB Stuttgart: „Dann kamen die Wettkämpfe immer näher – und mir ist die Zeit weggerannt, eine Quali zu laufen.“ Sie habe deshalb beschlossen, „meine Saison zu beenden“.